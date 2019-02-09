Köpek Saldırısından Kaçarken Kamyonun Altında Kalıp Hayatını Kaybeden Gencin Cenazesi Adli Tıpa...

Köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden gencin cenazesi adli tıpa getirildi Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.

Köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kalıp hayatını kaybeden gencin cenazesi adli tıpa getirildi

Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.

Antalya'dan Bodrum'a çalışmaya gelen inşaat işçisi 25 yaşındaki Onur Alp Metin Sağır, Bodrum Milas karayolu Milas istikameti Kumköy kavşağında otobüsten iner inmez köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Metin, köpekler peşini bırakmayınca bir anda yola fırladı. O esnada yoldan geçen Bilal S. İdaresindeki kamyonun altında kalan Metin ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Alp Metin Sağır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak kamyon şoförü Bilal S'yi gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika » 3. Sayfa » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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