KÖPEK SALDIRISINDAN KAÇINMAK İÇİN BİRİNCİ KURAL KESİNLİKLE GÖZ TEMASI KURMAYIN - Son Dakika

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OSMANİYE'de, ilkokul öğrencileri, okudukları kitapların resimlerini çizerek, okul koridorlarında açılan panonda sergilediler. Çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve hayal güçlerinin gelişmesini sağlamanın amaçlandığı proje kapsamında, yüzlerce resim beğeniye sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Osmaniye Okuyor' projesi bünyesi kapsamında, Merkez Güneysu İlkokulu'nda görev yapan resim öğretmeni Sevilay Erkul, tarafından 'Hayaller kitaplarla gelişir' projesi başlatıldı.

Okul içerisinde projeye farklı bir boyut kazandırmak istediğini kaydeden Erkul, bu çerçevede öğrencilerin okudukları kitaplarda kendilerini en çok etkileyen bölümlerin resimlerini çizmelerini istedi. Çizilen resimler ise okulun koridor duvarında sergilendi.

Proje kapsamında öğrencilere kitap sevgisini aşılamak istediklerini belirten Erkul, sergiledikleri resimlerde öğrencilerin renkli dünyalarını yansıtmak istediklerini ifade etti.