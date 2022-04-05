KÖPEK SALDIRISINDAN KAÇINMAK İÇİN BİRİNCİ KURAL KESİNLİKLE GÖZ TEMASI KURMAYIN - Son Dakika
Üye Girişi

KÖPEK SALDIRISINDAN KAÇINMAK İÇİN BİRİNCİ KURAL KESİNLİKLE GÖZ TEMASI KURMAYIN

05.04.2022 10:12

OSMANİYE'de, ilkokul öğrencileri, okudukları kitapların resimlerini çizerek, okul koridorlarında açılan panonda sergilediler.

OSMANİYE'de, ilkokul öğrencileri, okudukları kitapların resimlerini çizerek, okul koridorlarında açılan panonda sergilediler. Çocuklara kitap sevgisi aşılamak ve hayal güçlerinin gelişmesini sağlamanın amaçlandığı proje kapsamında, yüzlerce resim beğeniye sunuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hayata geçirilen 'Osmaniye Okuyor' projesi bünyesi kapsamında, Merkez Güneysu İlkokulu'nda görev yapan resim öğretmeni Sevilay Erkul, tarafından 'Hayaller kitaplarla gelişir' projesi başlatıldı.

Okul içerisinde projeye farklı bir boyut kazandırmak istediğini kaydeden Erkul, bu çerçevede öğrencilerin okudukları kitaplarda kendilerini en çok etkileyen bölümlerin resimlerini çizmelerini istedi. Çizilen resimler ise okulun koridor duvarında sergilendi.

Proje kapsamında öğrencilere kitap sevgisini aşılamak istediklerini belirten Erkul, sergiledikleri resimlerde öğrencilerin renkli dünyalarını yansıtmak istediklerini ifade etti.

KÖPEK SALDIRISINDAN KAÇINMAK İÇİN BİRİNCİ KURAL KESİNLİKLE GÖZ TEMASI KURMAYIN
KÖPEK SALDIRISINDAN KAÇINMAK İÇİN BİRİNCİ KURAL KESİNLİKLE GÖZ TEMASI KURMAYIN
KÖPEK SALDIRISINDAN KAÇINMAK İÇİN BİRİNCİ KURAL KESİNLİKLE GÖZ TEMASI KURMAYIN

YORUMLAR
500
Öğrenciler okudukları kitapların resmini çizdi Öğrenciler okudukları kitapların resmini çizdi

Milli Eğitim Müdürlüğü, Osmaniye, Kitap, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEK SALDIRISINDAN KAÇINMAK İÇİN BİRİNCİ KURAL KESİNLİKLE GÖZ TEMASI KURMAYIN - Son Dakika


Son Dakika
10:09 Buça'da yaşanan faciadan yeni ayrıntılar gelmeye devam ediyor! Çocuk hastanesinde işkence odası buldular!
10:09 Ukrayna'da çocuklar isimlerini, yaşlarını ve telefon numaralarını sırtlarında taşıyor: Ölürlerse bulunmak için
10:07 Oğulcan Engin'den annesi Seda Sayan'a veto! Çağlar Ökten ile nikahına katılmayacak
10:04 Ekrem İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'na ağır sözler: İstanbul'a ihanet ediyorsun, Allah sana akıl versin!
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
09:48 Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine götürdü
09:46 Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
09:41 Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi!
09:30 İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
09:29 Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:20:27. #1.11#
SON DAKİKA: KÖPEK SALDIRISINDAN KAÇINMAK İÇİN BİRİNCİ KURAL KESİNLİKLE GÖZ TEMASI KURMAYIN - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement