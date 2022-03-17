Köpek saldırısından kurtulan Yusuf o anları anlattı: "Köpek birden önüme çıktı. Köpek beni kovalayınca ben de kaçtım. Ağabeyler beni kurtardı" - Son Dakika

Köpek saldırısından kurtulan Yusuf o anları anlattı: "Köpek birden önüme çıktı. Köpek beni kovalayınca ben de kaçtım. Ağabeyler beni kurtardı"

8 yaşındaki Yusuf Bayraktar:

"Korkuyoruz"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de okula giden 8 yaşındaki Yusuf Bayraktar'a sokak köpeğinin saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Merkez ilçeye bağlı Kaymaklı beldesinde yaşanan olayda, 8 yaşındaki ilkokul öğrencisi, servis aracından indikten sonra evine doğru giderken sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Çocuğun bağırma seslerini duyan servis şoförü aracından inerek çocuğun yardımına koştu. Ayrıca sokaktan geçen vatandaşlar olaya müdahale etti. Sokak köpeğinin çocuğa zarar vermesi vatandaşların müdahalesiyle engellendi. Köpeğin çocuğa saldırdığı anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç köpek saldırısından çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtulan Yusuf Bayraktarı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Okula gitmeye korkuyoruz"

Okuldan eve gelirken sokakta köpek saldırısına uğrayan Yusuf Bayraktar; "Ben okula gidiyordum. Köpek birden önüme çıktı. Köpek beni kovalayınca ben de kaçtım. Ağabeyler beni kurtardı. Köpeklerin toplanmasını istiyorum. Sokak köpekleri daha öncede arkadaşlarımla beni kovalamıştı. Okula gidemiyoruz. Okula giderken korkuyoruz" şeklinde konuştu.

"Köpeklerin toplanmasını istiyoruz"

Köpeklerin saldırısından çevredeki vatandaşlar sayesinde kurtulan Yusuf Bayraktar'ın Babası Mehmet Bayraktar da yaptığı açıklamada; "Sokak köpeklerinin toplanmasını istiyoruz. Okul etraflarındaki köpekler çocuklara saldırıyor. Geçtiğimiz aylarda büyük oğluma saldırmıştı. Yüzünde yara izi kaldı. Bu köpeklerin toplanmasını istiyoruz. Bir bakım evi veya tel örgüye alınmasını istiyoruz. Çarşıda okul kenarlarında sıkıntı yaşıyoruz. Çocuklarımız okula gelip gidemiyor" şeklinde konuştu.

Kaymaklı Belediye Başkanı Harun Çekiç ise yaptığı açıklamada; "Geçtiğimiz gün Kaymaklı Beldesinde de böyle bir talihsiz olay yaşandı. Okula giden bir öğrencimiz sokak köpeği tarafından kovalandı. Oradaki vatandaşların ve aileler tarafından o köpek uzaklaştırıldı. Kaymaklı belediyesi olarak daha önce yapılmış transfer merkezimiz vardı. Biz bu sokak hayvanlarını toplayıp ağır kış şartlarında transfer merkezinde bakımlarını yaparak ilde bulunan hayvan kasabasına gönderiyorduk. İlgili kanun maddesi gereği barınağa giden hayvanlar 15 gün sora gerekli tedavileri ve kısırlaştırmaları yapıldıktan sonra doğal yaşam alanlarına tekrar bırakılmasını emrediyor. Hem insanlarınız hem hayvanlarımız burada tehlike altında. Bu hayvanlar birisine zarar verdiği zaman vatandaşlar tarafından büyük tepkiler oluşabiliyor. İnşallah böyle bir şey yaşanmaz ama bu durum vatandaşlar tarafından hayvanların katline kadar gelebiliyor. Çocuklarımızın ve insanların sağlığının korunabilmesi için 5199 sayılı hayvan yasasının üzerinde tekrar düşünülerek çalışılma yapılması gerekmektedir. Paydaşlarla birlikte istişare içinde neler yapılabilir, nasıl bir düzenleme yapılabilir, hem insanlarımızı koruma hem de hayvanlarımızı korumak açısından yeni bir kanun düzenlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Altını çizerek söylüyorum, ne hayvanlarımızla ne de hayvan sever derneklerimizle bir sorunumuz yok. Biz burada hayvanlarımızı ve çocuklarımızı korumak istiyoruz. Bu tür haberlerin bir daha yapılmaması için yasanın tekrar düzenlenmesi gerektiğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.