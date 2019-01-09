Son Dakika Haberleri: Köpek Saldırısının Yaşandığı İlçede Vatandaşlar Köpeklerin Toplanmasını Bekliyor

Köpek Saldırısının Yaşandığı İlçede Vatandaşlar Köpeklerin Toplanmasını Bekliyor

27 dakika önce

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olayda ilçe halkı sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyor.

Köpek Saldırısının Yaşandığı İlçede Vatandaşlar Köpeklerin Toplanmasını Bekliyor, System.String[]
Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olayda ilçe halkı sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyor.

Geçtiğimiz hafta Cuma günü Hacılar ilçesinde yaşanan olay sonrasında ilçede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar çocuklarıyla birlikte sokağa çıkarken, sokak köpeklerinin hızlı bir şekilde toplanarak barınaklara götürülmesini istiyor. İlçe halkından Turap Oğuz, "İlçede köpekleri topluyorlar. Bizler de köpeklerin bir an önce toplanmasını istiyoruz. Toplansın ki çocuklarımıza sıkıntı oluyor. Ailelerimize saldırılar oluyor. Çocuğumu okula ben götürüp getiriyorum. Ben de evimde köpek besliyordum. Bir yaz boyunca köpek besledik ama hiç bir şey insan hayatı kadar değerli değil" diye konuştu.

Lise öğrencisi Ömer Çavdar da, "Olayın ardından ilçede hiç bir şey değişmedi. Köpekleri toplayacağız dediler ama toplamadılar. İlçede halen köpekler dolaşıyor" dedi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:38 Kaynak: İHA

Kayseri, Hacılar, 3. Sayfa
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