Köpek Saldırısının Yaşandığı İlçede Vatandaşlar Köpeklerin Toplanmasını Bekliyor
2 saat önce
Köpek saldırısının yaşandığı ilçede vatandaşlar köpeklerin toplanmasını bekliyorKAYSERİ - Kayseri'nin Hacılar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olayda ilçe halkı sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyor.
Köpek saldırısının yaşandığı ilçede vatandaşlar köpeklerin toplanmasını bekliyor
KAYSERİ - Kayseri
'nin Hacılar
ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısı sonucu 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği olayda ilçe halkı sokak köpeklerinin bir an önce toplanmasını istiyor.
Geçtiğimiz hafta Cuma günü Hacılar ilçesinde yaşanan olay sonrasında ilçede polis ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşlar çocukları ile birlikte sokağa çıkarken sokak köpeklerinin hızlı bir şekilde toplanarak barınaklara götürülmesini istiyor.
İlçe halkından Turap Oğuz, "İlçede köpekleri topluyorlar. Bizler de köpeklerin bir an önce toplanmasını istiyoruz. Toplansın ki çocuklarımıza sıkıntı oluyor. Ailelerimize saldırılar oluyor. Çocuğumu okula ben götürüp getiriyorum. Ben de evimde köpek besliyordum. Bir yaz boyunca köpek besledik ama hiç bir şey insan hayatı kadar değerli değil" diye konuşurken bir vatandaş ise, "Allah kimsenin canını yakmasın. Bu kabul edilebilecek bir konu değil. Bu olayın üstüne bir taraftan da hayvan haklarını savunmak da doğru değil. Burada insanlar barut gibi, insanları metanete davet etmek lazım. Sakin olmaya davet etmek lazım. Allah kimsenin başına vermesin" ifadesinde bulundu.
Lise öğrencisi Ömer Çavdar
ise, "Olayın ardından ilçede hiç bir şey değişmedi. Köpekleri toplayacağız dediler ama toplamadılar. İlçede halen köpekler dolaşıyor" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:58 Kaynak: İHA
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