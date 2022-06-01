Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş

ADANA'da, köpek fotoğraflarıyla internette hayali satış ilanlarıyla 83 kişinin 1,5 milyon lirasını dolandıran çetenin, mağdurların listesini tuttuğu ve şikayetçi olanlara paralarını iade ettiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 83 kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran Cabbar Onur Akbay ve birlikte çalıştığı şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, düzenlediği 2 operasyonda, aralarında benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan çete lideri Akbay ile birlikte yakalanan 16 kişi tutuklandı. Operasyonlarda gözaltına alınan Akbay'ın sevgilisi Sıla Y. (25) ile annesi Fatma A., ağabeyi Haşim Umut A. ile kız kardeşi Cansu A.'nın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

AĞABEYİ ADINA SAHTE PASAPORT YAPTIRMIŞ

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, ağlarına düşürdüğü mağdurların isimlerini ve dolandırdıkları para miktarını listeye yazdıkları saptandı. Şüphelilerin, haklarında şikayetçi olan mağdurlarla iletişime geçtikleri, paralarını geri vererek uzlaşmaya çalıştıkları bildirildi. Ayrıca şebeke lideri Cabbar Onur Akbay'ın, yakalanmadan önce ağabeyi Haşim Umut A. adına sahte pasaport yaptırdığı ve yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öğrenildi. Akbay'ın, sahte pasaporta montaj programıyla üzerinde oynama yaptığı ve ağabeyine benzetmeye çalıştığı fotoğrafını yapıştırdığı belirtildi. Polis, şebekenin dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.