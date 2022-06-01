Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş - Son Dakika
Üye Girişi

Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş

01.06.2022 10:57
Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş

ADANA'da, köpek fotoğraflarıyla internette hayali satış ilanlarıyla 83 kişinin 1,5 milyon lirasını dolandıran çetenin, mağdurların listesini tuttuğu ve şikayetçi olanlara paralarını iade ettiği ortaya çıktı.

ADANA'da, köpek fotoğraflarıyla internette hayali satış ilanlarıyla 83 kişinin 1,5 milyon lirasını dolandıran çetenin, mağdurların listesini tuttuğu ve şikayetçi olanlara paralarını iade ettiği ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 83 kişiyi 1,5 milyon lira dolandıran Cabbar Onur Akbay ve birlikte çalıştığı şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, düzenlediği 2 operasyonda, aralarında benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan çete lideri Akbay ile birlikte yakalanan 16 kişi tutuklandı. Operasyonlarda gözaltına alınan Akbay'ın sevgilisi Sıla Y. (25) ile annesi Fatma A., ağabeyi Haşim Umut A. ile kız kardeşi Cansu A.'nın da aralarında bulunduğu 22 şüpheli de adli kontrolle serbest bırakıldı.

AĞABEYİ ADINA SAHTE PASAPORT YAPTIRMIŞ

Operasyonun ardından şebekeye ilişkin yeni detaylar da ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin, ağlarına düşürdüğü mağdurların isimlerini ve dolandırdıkları para miktarını listeye yazdıkları saptandı. Şüphelilerin, haklarında şikayetçi olan mağdurlarla iletişime geçtikleri, paralarını geri vererek uzlaşmaya çalıştıkları bildirildi. Ayrıca şebeke lideri Cabbar Onur Akbay'ın, yakalanmadan önce ağabeyi Haşim Umut A. adına sahte pasaport yaptırdığı ve yurt dışına kaçış hazırlığında olduğu öğrenildi. Akbay'ın, sahte pasaporta montaj programıyla üzerinde oynama yaptığı ve ağabeyine benzetmeye çalıştığı fotoğrafını yapıştırdığı belirtildi. Polis, şebekenin dolandırıcılık yöntemleriyle ilgili soruşturmasını sürdürüyor.


Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş
Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş
Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş
Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş
Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş
Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş
Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş
Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş
Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş
İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor Irak'ta terör mağduru 6 kadın, gönüllü mayın imha timiyle hayat kurtarıyor Macaristan'da uluslararası bir kara para aklama şebekesi çökertildi Macaristan'da uluslararası bir kara para aklama şebekesi çökertildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş - Son Dakika


Son Dakika
10:42 Brezilya'da sel felaketinde kara tablo: Ölü sayısı 106'ya yükseldi, 10 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
10:40 Şahan Gökbakar'dan, Bebek sahilinde çekilen ve gündem olan görüntülere yorum geldi: Yaz aylarının coşkusu yaşanıyor
10:32 Büyük merak uyandıran Devlet Bahçeli-Muharrem İnce görüşmesi bugün yapılacak!
10:28 Bebek'teki cinsel ilişki skandalına karışan ve tutuklanan adamın izinli mahkum olduğu ortaya çıktı
10:27 Eren-Abluka 14 Operasyonu'nu Şırnak'ta başladı! İlk gün 3 terörist etkisiz hale getirildi
10:21 Kadir Şeker'e tahliye yolu açıldı! Yargıtay, verilen 12 yıl 6 ay hapis cezasını bozdu
10:19 Büyükçekmece'de bir evin camına asılan "Dayıya ihanetin bedeli" pankartı çevre halkında merak uyandırdı
10:18 Galatasaray, Matias Vargas'a talip oldu! Yıldız futbolcu asistleriyle Lig'e damga vurmuştu
10:14 Tüm Türkiye'nin tüylerini diken diken eden hikaye! Üsküdar Marmaray'da bekleyen adamın öyküsü ağlatıyor
10:05 Edis konserinde duygusal anlar! Annesi kanser tedavisi gören şarkıcı babasını tek başına görünce gözyaşlarına hakim olamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2022 11:02:26. #1.12#
SON DAKİKA: Köpek satış ilanıyla dolandıran şebeke, mağdurların listesini tutmuş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement