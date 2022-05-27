KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI

27.05.2022 12:40

ADANA'da Siber polisi, köpek fotoğraflarıyla internette hayali satış ilanlarıyla 150'ye yakın kişiyi 1 milyon lira dolandıran ve lideri Cabbar Onur Akbay'ın (27) da aralarında olduğu 8 kişinin tutuklandığı şebekenin, faaliyetini sürdürdüğünü belirledi.

ADANA'da Siber polisi, köpek fotoğraflarıyla internette hayali satış ilanlarıyla 150'ye yakın kişiyi 1 milyon lira dolandıran ve lideri Cabbar Onur Akbay'ın (27) da aralarında olduğu 8 kişinin tutuklandığı şebekenin, faaliyetini sürdürdüğünü belirledi. Yapılan teknik ve fiziki çalışmanın ardından düzenlenen 2'nci operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet siteleri üzerinden köpek satışı yaptığına dair oluşturduğu ilanlarla 35 ilde 150'ye yakın kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandıran Cabbar Onur Akbay ve birlikte çalıştığı belirlenen şebekeyi 6 aylık teknik ve fiziki takibin ardından deşifre etti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere 14 Nisan sabahı eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda benzer suçlardan kesinleşmiş 38 yıl hapis cezasıyla aranan Akbay, Kozan ilçesindeki saklandığı evde sevgilisi Sıla Y. (25) ile yakalandı. Şebeke üyesi diğer 15 şüpheli de adreslerinde gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Cabbar Onur Akbay'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Sıla Y. ile 6 şüpheli adli kontrol, 3 kişi de savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

DOLANDIRICILIĞA DEVAM ETMİŞLER

İnternet üzerinde sanal devriyesini sürdüren siber polisi, şebeke üyelerinin, liderlerinin tutuklanmasına rağmen dolandırıcılık faaliyetine devam ettiklerini belirledi. Takibi sürdüren ekipler, bu süreç içerisinde çok sayıda kişinin yaklaşık 500 bin lira daha dolandırıldığını saptadı. Bu tespitlerin ardından savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasıyla ekipler, operasyon için harekete geçti. Polis, sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 21 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI
KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI
KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI
KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI
KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI
KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI
KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI
KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI
KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI
KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI

YORUMLAR
500
Kars merkezli 4 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı Kars merkezli 4 ilde dolandırıcılık şebekesine yönelik operasyonda 15 kişi yakalandı Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 20 zanlı yakalandı Adana merkezli sahte ilanla dolandırıcılık operasyonunda 20 zanlı yakalandı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
16:40 Kılıçdaroğlu'nun "Kaçacaklar" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan Menderes hakkında çıkan haberleri hatırlattı
16:23 Çöp kovasına sıkışan çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı
16:08 Öğrencisini defalarca tokatlayıp boğazını sıkmıştı! Mesleğinden men edilen öğretmen bu sefer de babaya saldırdı
15:58 "Z kuşağı oy kullanmamalı" diyen Hakan Ural'dan kendisini eleştirenlere tepki: Komik, aciz ve çapsızsınız!
15:45 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası: Her bir konuşması için 500 bin liralık dava açıldı
15:42 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun "yurt dışına kaçacaklar" iddiasına 15 Temmuz üzerinden tepki: Millet can derdindeyken kuyruğunu kıstırıp kaçtın
15:34 Belgeler ekrana yansıtılmayınca Cumhurbaşkanı Erdoğan sinirlerine hakim olamadı
15:22 Kurban Bayramı öncesi "dana veremi" korkusu! Et ve süt ürünlerinin tüketilmesi sonucu insana bulaşıp organ kaybı ve ölüme sebep olabiliyor
15:13 Eşi kapıyı açmayınca baltayla saldıran Mahsun Kırmızıgül'ün kardeşine şok! 1 yıl 11 ay hapisle cezalandırıldı
14:42 Ali Öztunç'tan iktidara 'Erken Seçim' Çağrısı: Buyurun gelin, 6 Kasım'da seçim yapalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 16:52:01. #1.12#
SON DAKİKA: KÖPEK SATIŞ İLANIYLA DOLANDIRICILIK ŞEBEKESİNE İKİNCİ OPERASYON 21 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement