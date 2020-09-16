Köpek sevme meselesi kavgaya dönüştü - Son Dakika

Köpek sevme meselesi kavgaya dönüştü
Eskişehir'de, köpek sevme meselesi nedeniyle yaşanan kavgada 4 şahıs birbirini darp etti.
Eskişehir'de, köpek sevme meselesi nedeniyle yaşanan kavgada 4 şahıs birbirini darp etti.
Edinilen bilgiye göre; olay Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesinde yaşandı. İddialara göre, B.Ş., A.B.D., L.İ.Ç. ve M.G. arasında köpek sevme meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesiyle taraflar birbirlerini darp etti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin tarafları ayırmasıyla şüpheliler karakola götürüldü. - ESKİŞEHİR
Son Dakika Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac, istifa ediyor Engelli kadına tecavüz eden 4 kişiden 1'i tutuklandı, diğerlerine ev hapsi cezası verildi İspanya'daki bir kasabada, koronavirüs nedeniyle ölenleri toprağa verecek yer kalmadı Demet Akalın, estetiksiz halini ilk kez sosyal medya hesabından paylaştı Alman ekibi Molzen, Holdenstedt'e 37-0 yenildi Son Dakika: Bilimsel gelişmelere atıf yapan Bakan Koca, salgının sonunun geldiğini söyledi Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti