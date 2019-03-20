Son Dakika Haberleri: Köpek Tasmaları Amerika ve İngiltere Yolunda

Köpek Tasmaları Amerika ve İngiltere Yolunda

1 saat önce

Beypazarı ilçesinde bir saraçın yaptığı köpek tasmalarının ünü Amerika ve İngiltere'ye ulaştı.

Köpek Tasmaları Amerika ve İngiltere Yolunda, System.String[]
Beypazarı ilçesinde bir saraçın yaptığı köpek tasmalarının ünü Amerika ve İngiltere'ye ulaştı.

Beypazarı ilçesinde geçimini saraçlıkla sağlayan Ahmet Üstek, AA muhabirine, 60 yıldır bu işi yaptığını, mesleği babasından öğrendiğini söyledi.

Babasının ölümünden sonra işi üstlendiğini belirten Üstek, "Eskiden hayvanlar çokken saraçlıktan çok daha iyi para kazanıyorduk. Şimdilerde yeni modeller üreterek, süslü püslü bir şeyler yaparak para kazanmaya çalışıyoruz. Yurt içinden özellikle çok sayıda köpek tasması siparişi aldık ve yaptığım tasmaları sahiplerine gönderdim." dedi.

Amerika'dan da sipariş aldığını aktaran Üstek, şunları kaydetti:

"Ardından İngiltere'den sipariş aldım ve almaya da devam ediyorum. Daha önce Bosna'ya da gönderdim. Buralara özellikle köpek tasması yaparak gönderiyorum. Bunun yanında yine Türkiye içinden gelen siparişlere cevap veriyorum. Denizli'ye tasma göndereceğim. Yaptığım işi sağlam ve temiz yapıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 06:33 Kaynak: AA

Beypazarı, İngiltere, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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