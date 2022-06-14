Köpek tasması ile dolaşan adamı görenler şoke oldu - Son Dakika
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Köpek tasması ile dolaşan adamı görenler şoke oldu

14.06.2022 14:32
Köpek tasması ile dolaşan adamı görenler şoke oldu

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köpek tasması ile dolaşan 51 yaşındaki vatandaş şaşırttı.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde köpek tasması ile dolaşan 51 yaşındaki vatandaş şaşırttı. Nefsini terbiye etmek için tasma ile dolaştığını aktaran Fevzi Aral, "Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek" dedi.

İlginç olay, Pamukova ilçesinde yaşandı. İlçe merkezinde boynunda köpek tasması ile gezen vatandaş merak uyandırdı. 51 yaşındaki Fevzi Aral'ın nefsini dizginleyebilmek için tasma ile gezdiği öğrenildi. Aral, "Nefsim namaza gitmiyor, namaz kılmıyor, insan olamıyor. Amacım nefsimi dizginleyip camiye götürmek. İnsanlara insan gibi bakabilmek için böyle bir şeye karar verip boynuma tasma taktım. Eğer nefse ağır gelen şeyleri yaparsan nefis terbiye olur. Bu tasmayı kendime taktıysam, kendi nefsime ağır geldiği için" dedi.

"TASMAYI TAKAMIYORDUM, ZORLADIM TAKTIM VE CİĞERİM YANDI"

Fevzi Aral, "Bende bu tasmayı takamıyordum. Kendimi zorladım. ve taktım ama ciğerim yandı yanmadı değil. Az önce bunu öğlen namazına götürdüm namazını kıldırdım. Şimdi çayını içiriyorum, buradaki insanlarla muhabbetini ettiriyorum. Tasmanın ucunu şu an kimse tutmuyor sahibi yok. Ama Allah nasip ederse tasmanın ucunu Allah'a teslim edip, sahibine teslim edip Allah yolunda ilerlemeyi düşünüyorum" diye konuştu.

"NEFSİM KÖTÜLÜK, PİSLİKLERE GİTMESİN DİYE BU ZİNCİRİ VURDUM"

Kendisini bu şekilde görenlerin merakla baktığını ifade eden Aral, "Görenler yanlışta düşünebilir ama bu tamamen benim ile alakalı bir şey. Ama şu ana kadar bana tasmayı niye taktın diye bir soru soran olmadı. Benimle alakalı olduğu için kimse gelip, cesaret edip sen bunu niye taktın diyemiyor. Kısacası nefsimi namaza götürebilmek, insanlara, doğaya, canlılara sevgi ile bakabilmek için taktım. Bu zinciri vurdum ki nefsim kötülüklere pisliklere gitmesin. Bu tasmayı nefsimi de iman ettirebilmek için takıyorum" şeklinde konuştu.

(Erkan Elgün - İHA)

Köpek tasması ile dolaşan adamı görenler şoke oldu
Köpek tasması ile dolaşan adamı görenler şoke oldu
Köpek tasması ile dolaşan adamı görenler şoke oldu
Köpek tasması ile dolaşan adamı görenler şoke oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Köpek tasması ile dolaşan adamı görenler şoke oldu - Son Dakika

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