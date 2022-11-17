Köpek tecavüzcüsü tutuklandı - Son Dakika
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Köpek tecavüzcüsü tutuklandı

17.11.2022 23:16
Köpek tecavüzcüsü tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık bir alanda iddiaya göre köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde ağaçlık bir alanda iddiaya göre köpeğe tecavüz ederken yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Olay, Efeler ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir şahıs iddiaya göre ağaçlık alanda köpeğe başka bir vatandaş tarafından yakalanan ve görüntülenen şüpheli M.B. (56), kendisini yakalayan kişiyi görünce hızla olay yerinden kaçtı. Yapılan ihbar ve çekilen görüntü üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonunda M.B. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus Timleri tarafından yakalanarak Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Efeler, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpek tecavüzcüsü tutuklandı - Son Dakika

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