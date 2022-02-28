Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada - Son Dakika
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Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada

28.02.2022 12:57
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada

İZMİT'te, başıboş bırakılan tasmalı köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine atladı.

İZMİT'te, başıboş bırakılan tasmalı köpek, kucağında çocuk olan kadının üzerine atladı. Kadın, bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Kadının koştuğunu gören çevredekiler de çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği çekerek uzaklaştırdı. Bu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde, İzmit'in Yenişehir Mahallesi'ndeki Dönmez Sokak'ta meydana geldi. Başıboş bırakılan tasmalı köpeği, kaldırımda yürüyen kişi sevdi. Köpek, daha sonra koşmaya başlarken, kucağında çocuk olan kadının üzerine doğru atladı. Kadın da bu sırada çocuğu kucağından düşürdü. Korktuğu sanılan kadının koştuğunu gören 2 kişi, çocuğun üzerine doğru atlayan köpeği tasmasından çekerek uzaklaştırdı. Terlikleri ayağından çıkan kız çocuğu, yerden kalktıktan sonra çoraplarıyla kadına doğru koştu. Olay sonrası köpek, İzmit Belediyesi'nce bölgeden alınırken, sahibine ulaşılmaya çalışıldı. Köpeğin çocuğu ısırmadığı öğrenildi. Yaşananlar ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada
YORUMLAR
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Kocaeli, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpek üzerine atlayınca kucağından çocuğu düşürdü; o anlar kamerada - Son Dakika


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