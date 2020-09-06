Köpek ve kazın dostluğu görenleri şaşırtıyor - Son Dakika

Köpek ve kazın dostluğu görenleri şaşırtıyor

-Kaz ile köpeğin örnek arkadaşlığı

DÜZCE - Düzce'de kaz ile köpeğin dostluğunda yaşanan sıcak görüntüler görenlerin ilgisini çekiyor. Doğdukları günden bu yana birlikte yaşayan 'Rocy' isimli köpek ile 'Endam' isimli kaz birlikte yürüyüp birlikte oyun oynuyorlar. Köpek ile kazın bu dostluğu ise örnek oluyor.

Düzce'nin Akçakoca İlçesine bağlı Aktaş Köyü'nde oturan 83 yaşındaki Lütfi Çakır ile eşi 70 yaşındaki Hatice Çakır, 6 aylık olan ve 'Rocy' ismini verdikleri köpekleri ile 7 aylık olan 'Endam' ismini verdikleri kazlarına birlikte bakıyorlar. Doğduklarından bu yana bir arada büyüyen kaz ve köpek birbirine alışınca oyun oynamaya başladı. Kaz bulduğu her fırsatta köpeğin yanına giderek, hem kaşıyor hem oyunlar oynuyor. Kaz ile köpeğin oyununu gören Lütfi Çakır da o anları cep telefonuyla görüntüledi. Herkese örnek olacak sıcacık görüntülerin yaşlandığı kaz ile köpeğin dostluğunu sosyal medya hesabına yükleyen Lütfi Hatice Çakır çiftinin videosu beğeni yağmuruna tutuldu.