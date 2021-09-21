Köpek ve kedilere mikroçip - Son Dakika

Köpek ve kedilere mikroçip

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu sahipli köpeklere 2021 yılında, kedilere ise 2022 yılında mikroçip takılarak kayıt altına alınmaya başlandığı açıkladı.

MUĞLA - Turizm bölgelerine tatil amacıyla gelen vatandaşlar tarafından sokaklardaki köpekler kısa süreliğine sahiplenmelerinin ardından tekrar sokağa bırakılması potansiyel risk taşıdığı açıklandı.

Muğla'nın Fethiye, Marmaris, Bodrum gibi büyük turistik ilçelerinde turizm sezonunun sonunda sahiller ve sokaklar sahipsiz köpekler ile dolarken, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Ali Eroğlu, sokaklara terk edilen hayvanların potansiyel risk taşıdığını belirtti.

"Terk edeceklerse almasınlar"

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Eroğlu, "Bunun hem vicdani açıdan, hem de havyan sevgisi açısından kabul edilebilecek bir durum değil. Eğer hayvanı terk edecekseniz o zaman almayacaksınız. Bunun yasal bir müeyyidesinin olması gerekiyor. Yeni çıkan 5199 sayılı hayvan hakları kanununda bunlara yer verildi ama daha caydırıcı olması gerekiyor. Biz kesinlikle bu tür davranışları kabul etmiyoruz. Şunu özellikle öneriyoruz. Hayvanlar yaşamımızın bir parçası. Onlar insanların can dostları. Bu şekilde yaklaşılarak alınıp sokağa terk edilmemesi gerekiyor. Eğer bakmaktan vazgeçmek istiyorsa yetkililerle görüşerek bunu yapması lazım. Sokaklara terk etmek suretiyle aynı zamanda potansiyel risk de gündeme gelmiş oluyor" dedi.

Kedi ve köpeklere mikroçip

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği'nin imzaladığı protokole göre 2021 yılında sahipli köpeklere, 2022 yılında ise kedilere mikroçip takılacağını ifade eden Eroğlu, "Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türk Veteriner Hekimleri Birliği, odalarımızın da muhalefeti ile kimliklendirme protokolü yaptık ve kimliklendirme konusunu devraldık. Mikroçip uygulaması yapılacak. Böylece artık herkes hayvanı terk edemeyecek. Ona bir müeyyide getirilecek. Hayvana takılan mikroçip okutulmak suretiyle kime ait oluğu, hem hayvan sahibine ait bilgiler, hem de hayvana ait bilgiler olacak. Böylelikle hayvanların sokaklara terk edilmesinin kesinlikle önüne geçilmiş olacak. Eğer insanlar kendileri ile ilgili yaptırımlar ile karşı karşıya geleceğini bilirse ter etmezler ve önüne geçilmiş olacak. 2021 yılında özellikle sahipli olan köpeklerin, 2022 yılında da kedilerin kimliklendirilmesi mevzuatta yer aldı. Biz bunun devrini aldık. Bu çalışmalar zaten devam ediyor. Sahipsiz olan hayvanların önce bakımevlerinde veya rehabilitasyon merkezlerinde kontrol altına alınması lazım. Buraya geldikten sonra da zaten o kimliklendirme ve kaydı yapılıyor" dedi.