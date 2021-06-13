Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası - Son Dakika

Köpek ve kedilerin mavi tavukla zehirlediği iddiası

Burdur'da ikisi sahipli 6 köpek ve 6 kedi telef oldu

BURDUR - Burur'un Bucak ilçesinde zehirli tavuk eti yediği düşünülen 2'si sahipli 6 köpek ve 6 kedi telef oldu.

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Onaç Mahallesi İncirhan mevkiinde 6 köpek ve 6 kedi, zehirli tavuk verilerek öldürüldüğü ileri sürüldü. Edinilen bilgilere göre İncirhan mevkiindeki Mesir alanında bulunan vatandaşlar, sokakta ölü köpek ve kedilerle kaşlılaştı. Vatandaşlar tarafından Bucak İl Emniyet Müdürlüğü ve Bucak Belediyesi ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen Bucak Belediyesi'ne ait ekipler, ölen köpek ve kedileri Şirlek Çöplük Mevkii'ne götürdü.

Ayrıca ölen köpeklerden 2'sinin sahibi Mustafa Coşkuner ve hayvansever vatandaşlar çevrede yaptıkları araştırma sonucu çöp tenekesinin içerisinde mavi tavuk eti buldu. Köpek sahibi Mustafa Coşkuner, köpeğinin zehirli tavuğu yedikten sonra 500 metre yakınında bulunan evine geldiğini ve ahırda ölü bulunduğunu söyledi. Coşkuner, telef olan köpeklerinden birini otopsi yapılması için Bucak İlçe Tarım Müdürlüğü'ne götürdü. Köpeğin midesinden tavuk parçalarını çıkaran Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bucak İlçe Müdürlüğü, hayvanların zehirli tavuk yemesi sonucu öldüğünü belirledi.

Olayın kim ya da kimler tarafından yaptığı henüz öğrenilemezken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Ayrıca köpeklerden ikisinin sahibi Mustafa Coşkuner, zehirlenerek öldürülen köpek ve kedilerin üstü kapatılmadan açık bir şekilde çöplüğe atılmasına sitem etti. Çöplüğe atılan köpek ve kedilerin bölgede yaşayan diğer hayvanlar için de tehdit oluşturduğunu ifade eden Coşkuner, köpekleri zehirleyenlerin biran önce bulunmasını istedi.