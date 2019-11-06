Son Dakika Haberleri: Köpek ve kedinin dostluğu
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Köpek ve kedinin dostluğu

7 saat önce

Kozlu İlçesine bağlı Değirmenağzı plajında köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor.

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Kozlu İlçesine bağlı Değirmenağzı plajında köpek ile kedinin dostluğu görenleri şaşkına çeviriyor.


Zonguldak'ın Kozlu İlçesine bağlı Demirmenağzı plajında kedi ve köpeğin dostluğu, herkesi hayrete düşürüyor. 2 kafadar gün boyu birlikte plajda gezerek oyunlar oynuyor. Plaja gelen misafirlerinde maskotu hale gelen kedi ve köpeğe de vatandaşlarda yanlarında getirdikleri yiyeceklerle besleyerek sahip çıkıyor. Öte yandan plaja gelen misafirler de köpekle kedinin dostluğunu fotoğraflayarak sosyal medyada paylaştı. 2 kafadarın fotoğrafları kısa zaman içerisinde sosyal medyada binlerce beğeni aldı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kozlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:11 Kaynak: İHA
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