Son Dakika Haberleri: Köpek ve kedinin dostluğu
Son Dakika Güncel Köpek ve kedinin dostluğu - Son Dakika

Köpek ve kedinin dostluğu

6 saat önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 'Çakır' isimli köpek ile sokak kedisi, günün büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor.

Köpek ve kedinin dostluğu, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 'Çakır' isimli köpek ile sokak kedisi, günün büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor.

İlçenin Yeni Mahallesi'nde Celal Nurdoğan'ın 'Çakır' ismini verdiği köpek ile sokak kedisi birbirinden ayrılmıyor. 'Çakır' ile sokak kedisi, birlikte yemek yiyor, oynuyor ve koyun koyuna uyuyor. Kedi ile köpeğin yakınlığı, mahalle sakinleri tarafından da ilgiyle izleniyor.


- Kahramanmaraş
Kahramanmaraş, Andırın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şehit askerin peşinden hastaneye kadar giden köpek herkesi duygulandırdı
Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2019 19:28:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek ve kedinin dostluğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]