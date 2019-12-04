Köpek ve kedinin dostluğu
6 saat önce
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde, 'Çakır' isimli köpek ile sokak kedisi, günün büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:38 Kaynak: DHA
KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın
ilçesinde, 'Çakır' isimli köpek ile sokak kedisi, günün büyük bir bölümünü birlikte geçiriyor.
İlçenin Yeni Mahallesi'nde Celal Nurdoğan'ın 'Çakır' ismini verdiği köpek ile sokak kedisi birbirinden ayrılmıyor. 'Çakır' ile sokak kedisi, birlikte yemek yiyor, oynuyor ve koyun koyuna uyuyor. Kedi ile köpeğin yakınlığı, mahalle sakinleri tarafından da ilgiyle izleniyor.
- Kahramanmaraş
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