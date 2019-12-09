Son Dakika Haberleri: Köpek ve kombi dahi çalan hırsızlar polisten kaçamadı
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Köpek ve kombi dahi çalan hırsızlar polisten kaçamadı

7 saat önce

Denizli'de son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 270 şahıs yakalanırken, aralarında köpek ve kombi hırsızlığına karışanların da bulunduğu 25 kişi tutuklandı.

Köpek ve kombi dahi çalan hırsızlar polisten kaçamadı, System.String[]

Denizli'de son bir haftada yapılan asayiş uygulamalarında 270 şahıs yakalanırken, aralarında köpek ve kombi hırsızlığına karışanların da bulunduğu 25 kişi tutuklandı.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, 2-8 Aralık tarihleri arasında toplam 79 bin 678 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunun yapıldığı ve sorgulama sonucunda aranması olan 270 şahsın yakalandığı bildirildi. Aynı tarihler arasında kent genelinde 530 asayiş olayı meydana gelirken, aralarında köpek hırsızlığının da olduğu olaylara karışan 320 şüpheliden 262'si yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 72'si gözaltına alınırken, 25'i şahıs çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklandı. Meydana gelen olaylarda 5 tabanca ile çalıntı 1 motosiklet, 1 kamyon, 1 kamyonet, 2 adet cep telefonu, 1 adet delici matkap, 3 adet çalıntı köpek, 1 adet kombi ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi. - DENİZLİ

Emniyet Müdürlüğü, Denizli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 06:06 Kaynak: İHA
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