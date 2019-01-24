Son Dakika Haberleri: Köpek ve Yavrusu, Başka Köpeklerin Saldırısına Uğradı

Köpek ve Yavrusu, Başka Köpeklerin Saldırısına Uğradı

9 dakika önce

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan köpek ile yavrusuna mahalle sakinleri sahip çıktı.

Köpek ve Yavrusu, Başka Köpeklerin Saldırısına Uğradı, System.String[]
HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, başıboş köpeklerin saldırısına uğrayan ve çeşitli yerlerinden yaralanan köpek ile yavrusuna mahalle sakinleri sahip çıktı. Köpekler barınağa götürülerek tedaviye alındı. 

Yüksekova ilçesinin Esenyurt Mahallesi'nde anne köpek ile yavrusu, başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Ayaklarından ısırıldığı için hareket edemeyen anne köpek ile kafasından yaralanan yavru köpeğe mahalle sakinleri sahip çıktı. Yaralı köpekleri alarak evinin balkonun altına yerleştiren Özgül Tekin, daha sonra belediyeyi aradı. Tekin'in yaşadığı eve gelen belediye ekibi, yaralı köpekleri barınağa götürüp tedaviye aldı

- Hakkari

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:35 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aleyna Tilki'nin Annesi Photoshop Mağduru Oldu Bahçeli, İsim Vermeden Muharrem İnce'ye Yüklendi: Vay Densiz Vay

YSK, Mansur Yavaş'ın İddiasını Yalanladı: Algı Çalışmaları Doğru Değildir 2 Metre 30 Santim ve 250 Kilogram Ağırlığındaki Balığı Görenler, Telefona Sarıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 15:44:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek ve Yavrusu, Başka Köpeklerin Saldırısına Uğradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]