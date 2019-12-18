Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı (2) - Son Dakika

Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı (2)

6 saat önce

ANNE KÖPEK TEDAVİ EDİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada aracın çarpması sonucu yaralanan ve 2 yavrusunun başından ayrılmadığı anne köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı.

Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı (2), System.String[]

ANNE KÖPEK TEDAVİ EDİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçtiği esnada aracın çarpması sonucu yaralanan ve 2 yavrusunun başından ayrılmadığı anne köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi'nde tedaviye alındı. Burada ameliyat edilen köpeğin, sağlık durumunun iyi olduğu ve yavrularıyla birlikte tedavi merkezinde bulunduğu öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlatırken, köpeğe çarpıp kaçan sürücünün kimliğini tespit etme çalışmaları sürüyor.


İnegöl Belediyesi, İnegöl, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 06:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahibinin çalışır durumdaki araçta bıraktığı köpek, otomobili havuza düşürdü
Anne, baba ve kızları aynı fakültede öğrenci Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı İki kızı eve gelmeyen acılı anne konuştu: Adnan Oktar evlatlarımı çaldı

Son Dakika Haberleri
00:26 Yakalama kararı sonrası Morales'ten ilk açıklama - Son Dakika
00:25 Forkliftin altında kalan işçi öldü - Son Dakika
00:22 Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonunda 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
00:21 Elazığ keban barajı'nda mahsur kalan balıkçılar kurtarıldı - Son Dakika
00:20 "Hababam Sınıfı Parıltıyla" oyununda ünlü isimler, görme engelli çocuklarla sahne aldı - Son Dakika
22:15 Yaralandıktan sonra acile kaldırılan işçiye yapılan müdahaleler işe yaramayınca itfaiye çağrıldı - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2019 00:29:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpek yavruları yaralı annelerinin başından ayrılmadı (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]