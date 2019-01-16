Son Dakika Haberleri: Köpek Yavrularına İşkence İddiası

Köpek Yavrularına İşkence İddiası

1 saat önce

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Karataş ilçesinde bacakları kırık olan iki köpek yavrusunun işkence gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Köpek Yavrularına İşkence İddiası, System.String[]
Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu, Karataş ilçesinde bacakları kırık olan iki köpek yavrusunun işkence gördüğü iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Karataş ilçesinde, tarım işçilerin bulunduğu bir alanda, 6 yavru köpeğe işkence yapıldığı iddiası üzerine komisyon üyeleri bölgeye gitti.

Köpekleri bulan komisyonun başkan vekili Funda Adamhasan ve üyeler, Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ekiplerinden yardım istedi.

Belediye ekiplerinin veteriner hekime götürdüğü köpek yavrularından 2'sinin ön bacaklarında kırıklar olduğu belirtildi.

Köpek yavrularının ilk tedavilerinin ardından ameliyat edileceği bildirildi, diğer 4 yavrunun ise sağlık probleminin olmadığı belirlendi.

Adamhasan, yaptığı açıklamada, yavru köpeklerin eziyet ve işkence gördüğünü tahmin ettiklerini, bundan dolayı insanlara karşı korku ve endişe içinde olduklarını dile getirdi.

Yavrulardan 4'üne yuva buluncaya kadar kendisinin bakacağını anlatan Adamhasan, "Hayvanlara karşı yapılan eziyetlere karşı hukuki mücadelemizi titizlikle sürdürüyoruz. Köpek yavrularına bu eziyeti yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunduk." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 11:44 Kaynak: AA

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