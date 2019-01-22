Son Dakika Haberleri: Köpek Yavrularına İşkence İddiası

Köpek Yavrularına İşkence İddiası

1 saat önce

Adana'nın Karataş ilçesinde iki köpek yavrusunun bacaklarının kırılmasına ilişkin, 11 yaşındaki bir çocuğun bilgisine başvuruldu.

Köpek Yavrularına İşkence İddiası, System.String[]
Adana'nın Karataş ilçesinde iki köpek yavrusunun bacaklarının kırılmasına ilişkin, 11 yaşındaki bir çocuğun bilgisine başvuruldu.

Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu tarafından Kırmızıdağ Mahallesi'nde iki köpek yavrusunun bacaklarının kırıldığı iddiasıyla yapılan suç duyurusu kapsamında, polis ekipleri araştırma başlattı.

Ekipler, köpeklere zarar verdiği öne sürülen 11 yaşındaki bir çocuğu bilgisine başvurmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü.

Çocuk, işlemlerinin ardından ailesiyle birlikte Emniyet Müdürlüğünden ayrıldı.

Çocuk ve yaralı köpek kamerada

Öte yandan, bilgisine başvurulan çocuk ve şiddete maruz kaldığı öne sürülen köpeklerden biri, olay yerinde bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla çektiği görüntülere yansıdı.

Görüntüde, bir çöp yığını arasına bırakılmış ve boynuna koli bandı bağlanmış acı çeken köpek ile bilgisine başvurulan çocuk görülüyor.

Çocuğun, vatandaşın uyarması üzerine boğazındaki koli bandını söktüğü köpeğin, sendeleyerek ilerlemesi de görüntülere yansıyor.

Hayvanlara yönelik şiddete tepki

Hayvansever Çiğdem Uğur, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı haber aldığında Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu üyeleriyle bölgeye gittiğini, yaralı iki köpek yavrusunu veterinere götürerek kurtarılmasını sağladıklarını belirtti.

Hayvanlara yönelik şiddete önleyici yasal tedbirler getirilmesi gerektiğini vurgulayan Uğur, şunları kaydetti:

"Kanunlarda hayvanlara yönelik eziyetin ve şiddetin bir karşılığı yok. Biz şiddete maruz kalan iki köpeği kurtardık ama daha sokaklarda buna benzer birçok hayvan var. Biz hayvanlara yönelik şiddetin Kabahatler Kanunu kapsamından çıkartılıp Ceza Kanunu kapsamına alınmasını istiyoruz."

Devran Naz da ailelerden, çocuklarını hayvanlara nasıl davranması gerektiği konusunda bilgilendirmesini isteyerek, "Hayvanlar oyuncak değil, onlar da bir canlı." ifadesini kullandı.

Veteriner Ezgi Salkım ise köpek yavrularının ilk getirildiklerinde genel sağlık durumlarının ağır olduğunu ifade ederek, "Yavrulardan birinin bacağında 3, diğerinin bacağında ise 2 kırık vardı. Ameliyata alındılar ve şu an durumları iyiye gidiyor." şeklinde konuştu.

Olay

Karataş ilçesinde, tarım işçilerinin bulunduğu bir alanda, yavru köpeklere işkence yapıldığı iddiası üzerine bölgeye giden Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyon Başkan Vekili Funda Adamhasan ve üyeler tarafından bulunan iki köpek yavrusu, veterinere götürülmüş ve hayvanların ön bacaklarında kırık olduğu tespit edilmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:02 Kaynak: AA

Karataş, Adana, Güncel
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