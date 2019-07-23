Köpek yavrularını çuvala koyup ölüme terk ettiler
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DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, çuvalın içine koyup ormanlık alana bırakılan 4 yavru köpekten biri telef oldu, diğerleri de ölmek üzereyken kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:46 Kaynak: DHA
DENİZLİ'nin Çameli ilçesinde, çuvalın içine koyup ormanlık alana bırakılan 4 yavru köpekten biri telef oldu, diğerleri de ölmek üzereyken kurtarıldı.
Çameli'nin Çöplük mevkiindeki ormanlık alanda gezen Çameli Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Abbas Akyol, dün bir ağacın altına bırakılmış bir çuval olduğunu ve içinde bir şeylerin hareket ettiğini farketti. Bunun üzerine çuvalı bıçakla keserek açan Akyol, 1'i telef olmuş, diğer 3'ü ise havasızlıktan ölmek üzere toplam 4 yavru köpek ile karşılaştı. Akyol, yavrulardan hayatta kalan 3'üne su ve yiyecek verdikten sonra evine götürdü. Akyol, yavrular için evinin yanında bir de barınak yaptı. Burada bakmaya başladığı yavru köpeklerin sağlık durumunun artık daha iyi olduğunu belirten Akyol, sahiplenecek hayvansever aradıklarını söyledi.
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