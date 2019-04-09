Köpek Yavrularını Ezdiği İleri Sürülen Öğretmene Soruşturma
2 saat önce
Adana'da, anne köpeğin emzirdiği 2 yavruyu otomobille ezdiği öne sürülen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
Adana
'da, anne köpeğin emzirdiği 2 yavruyu otomobille ezdiği öne sürülen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir öğretmenin aracının altında kalan 2 köpeğin telef olduğu hatırlatıldı.
Açıklamada, "annelerinden süt emen yavru köpekleri ezdiği" iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Merkez Seyhan
ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, yolda emzirdiği 2 yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef olan köpeğin, kazanın ardından yaşadığı çaresizlik kameralara yansımıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:15 Kaynak: AA
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