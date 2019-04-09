Son Dakika Haberleri: Köpek Yavrularını Ezdiği İleri Sürülen Öğretmene Soruşturma

Köpek Yavrularını Ezdiği İleri Sürülen Öğretmene Soruşturma

2 saat önce

Adana'da, anne köpeğin emzirdiği 2 yavruyu otomobille ezdiği öne sürülen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

Köpek Yavrularını Ezdiği İleri Sürülen Öğretmene Soruşturma, System.String[]
Adana'da, anne köpeğin emzirdiği 2 yavruyu otomobille ezdiği öne sürülen öğretmen hakkında idari soruşturma başlatıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte bir öğretmenin aracının altında kalan 2 köpeğin telef olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "annelerinden süt emen yavru köpekleri ezdiği" iddia edilen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Merkez Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde, yolda emzirdiği 2 yavrusu otomobilin çarpması sonucu telef olan köpeğin, kazanın ardından yaşadığı çaresizlik kameralara yansımıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:15 Kaynak: AA

Anne, Adana, Güncel
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