Üye Girişi
Köpek yavrularının telef olmasıyla ilgili bir kişinin görevine son verildi - Son Dakika

Köpek yavrularının telef olmasıyla ilgili bir kişinin görevine son verildi

22.09.2021 16:45
Köpek yavrularının telef olmasıyla ilgili bir kişinin görevine son verildi, System.String[]

Kulu Belediyesi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde köpek yavrularının telef olmasıyla ilgili, hayvanları bölgeye bıraktığı belirlenen 3 personelden birinin görevine son verildiğini, diğerlerine ceza uygulandığını bildirdi.

Kulu Belediyesi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde köpek yavrularının telef olmasıyla ilgili, hayvanları bölgeye bıraktığı belirlenen 3 personelden birinin görevine son verildiğini, diğerlerine ceza uygulandığını bildirdi.

Kulu Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 15 Eylül'de, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı 3 personelin, 20'den fazla yavru köpeği araca yükleyerek, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir otelin arkasına bıraktığı belirtildi.

Konuyla ilgili yetkili veteriner hekim ve görevli personel hakkında açılan idari soruşturmada, ihmali görülen ve sorumluluğu olduğu tespit edilen veteriner hekim Ahmet G'nin belediyedeki görevine son verildiği aktarıldı.

Görevli işçilerin de usulsüz emri yerine getirmekten kınama ve uyarı cezası aldığı kaydedildi.

Veteriner, Ankara, Eylül, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Köpek yavrularının telef olmasıyla ilgili bir kişinin görevine son verildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek 17:00 Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek Arnavutluk'ta Thodex operasyonu! Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı 16:58 Arnavutluk'ta Thodex operasyonu! Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı Herkes gelecek habere kilitlendi! Radardan çıkan uçak düştü, enkazı bulunamıyor 16:38 Herkes gelecek habere kilitlendi! Radardan çıkan uçak düştü, enkazı bulunamıyor
Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü! İfadesinde olayı bambaşka anlatmış 16:33 Piyanist, tartıştığı kadını bıçaklayarak öldürdü! İfadesinde olayı bambaşka anlatmış Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti 16:21 Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak 16:00 Selçuk Bayraktar'dan Türkiye'nin uçan arabası Cezeri ile ilgili açıklama: Herkesi kolaylıkla pilot yapacak
Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı 15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım 15:23 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım

Son Dakika Haberleri
16:59 Son dakika: A Milli Takım'ın yeni hocası Stefan Kuntz'un maaşı belli oldu! TFF, 1.5 milyon euro maaş ödeyecek
16:57 Arnavutluk'ta Thodex operasyonu! Faruk Fatih Özer'e yardım eden kişi yakalandı
16:54 Son dakika! Meteoroloji'den çiftçilere önemli uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor
16:29 Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş
16:21 Fanatik Beşiktaş taraftarı, Josef'in adını yeni doğan oğluna verdi! Yıldız futbolcu, adaşını hastanede ziyaret etti
16:11 Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı
15:58 Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı
15:31 Vatandaş sosyal medyadan tepki gösterdi! Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti 15 euro olarak açıklandı
15:22 Yasemin Bozkurt'tan sonra Gülben Ergen itirafı: Bana en büyük yalanı Gülben Ergen söyledi ben de gerçeği ortaya çıkardım
15:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 22 Eylül 2021
Dehşete düşüren olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gidemeden, yatağında ölü bulundu Dehşete düşüren olay! Hayalini kurduğu üniversiteye gidemeden, yatağında ölü bulundu         
17:03
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afgan mülteci açıklaması: Şu anda ABD sorumlulukları yerine getirmedi         
16:59
Son dakika! Meteoroloji'den çiftçilere önemli uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor Son dakika! Meteoroloji'den çiftçilere önemli uyarı: Kayseri, Sivas, Kırşehir ve Yozgat'ta don bekleniyor         
16:54
Eterle bayıltıp ''İt gibi gebereceksin'' dediği karısını bıçakladı, sabaha kadar başında ölüm nöbeti tuttu Eterle bayıltıp ''İt gibi gebereceksin'' dediği karısını bıçakladı, sabaha kadar başında ölüm nöbeti tuttu         
16:35
Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş Kahreden detay ortaya çıktı! Eşini öldürüp intihar eden koca, cinayetten önce oğlundan helallik istemiş         
16:29
Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye yeni jüri üyeleriyle ilk kez fotoğraf paylaştı         
16:11
Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı Ronaldo, en çok kazananlar listesinde zirveyi Messi'den aldı         
15:58
Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi Yaptığı yayınların ardından altıncı kez banlanan yayıncının, Twitch partnerliği iptal edildi         
15:23
16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu 16 yaşındaki gencin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu         
14:56
Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi Genç kadının cinsel ilişki oyunu esnasında öldüğü iddia edildi         
14:43
Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi Diagne, bu sefer yanlış adım attı! Fatih Terim ile ters düşmek süresiz kadro dışı ve para cezasını kapıya getirdi         
14:38
Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü Rusya, Erdoğan'ın BM zirvesinde Kırım ile ilgili açıklamasından rahatsız: Bizi çok üzdü         
14:27
Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı Başpiskopos Elpidophoros Lambriniadis'in Türkevi açılışına katılması Atina'da krize yol açtı         
13:40
Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin Bahar Candan'ın, Mustafa Sarıgül ile olan fotoğrafına yorum yağdı: İlk defa düzgün giyinmişsin         
12:07
Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı Hamile eşini başından vurarak öldürdü! İntihar süsü vermek isterken yakalandı         
11:36
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 17:10:25. #1.12#
SON DAKİKA: Köpek yavrularının telef olmasıyla ilgili bir kişinin görevine son verildi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement