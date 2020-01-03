Köpek yavrusu ile minik öğrencinin oyuncak mücadelesi gülümsetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Köpek yavrusu ile minik öğrencinin oyuncak mücadelesi gülümsetti - Son Dakika

Köpek yavrusu ile minik öğrencinin oyuncak mücadelesi gülümsetti

6 saat önce

Ağrı'da yardımsever Cafer Canşi'nin hediye ettiği oyuncaklardan birini köpek yavrusuna kaptıran kız öğrencinin, oyuncağı geri almak için verdiği mücadele izleyenleri güldürdü.

Ağrı'da yardımsever Cafer Canşi'nin hediye ettiği oyuncaklardan birini köpek yavrusuna kaptıran kız öğrencinin, oyuncağı geri almak için verdiği mücadele izleyenleri güldürdü.

Ağrılı Canşi, ziyaret ettiği Hamur ilçesine bağlı Aşağı Gözlüce köyündeki çocuklara oyuncak hediye etti. Hediyesini alarak büyük mutluluk yaşayan öğrencilerden Serpil Altan, bahçede oynarken oyuncağını köpek yavrusuna kaptırdı.

Oyuncakla oynayan köpek yavrusu ile oyuncağını geri almak isteyen Altan ve arkadaşları arasında yaşanan oyuncak kapma mücadelesi renkli geçti. Canşi, oyuncağını yavru köpekten bir türlü alamayan Altan'a yeni bir oyuncak hediye etti.

Serpil Altan, oyuncağını köpek yavrusundan almak için arkadaşlarıyla beraber mücadele ettiklerini ancak başarısız olduklarını anlatarak "Köpeği yakalayıp oyuncağımı geri almak istedik ama alamadık. Cafer ağabey bana yeni bir oyuncak verdi, kendisine teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Köpek yavrusu ile minik öğrencinin oyuncak mücadelesi gülümsetti

Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 06:33 Kaynak: AA
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