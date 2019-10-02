Köpek yavrusunu aracıyla ezip kaçtı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı köpek yavrusu öldü.
Alınan bilgiye göre, Karadenizliler Mahallesi Horon Sokağı'nda seyir halindeki hafif ticari araç, yolun ortasında duran köpeğe çarptıktan sonra yoluna devam etti.
"Kaptan" adlı köpek yavrusu, olay yerinde öldü.
Bunun üzerine köpeğin sahibi Atıf Es, Başiskele Polis Merkezine giderek şikayette bulundu. Köpeğe çarpıp kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan aracın köpeğe çarpma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kayıtlarda, aracın yolun ortasında duran köpeğe çarptıktan sonra olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.