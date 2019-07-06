Son Dakika Haberleri: Köpek yavrusunu dereye atan kişiye idari para cezası
Son Dakika Güncel Haber

Köpek yavrusunu dereye atan kişiye idari para cezası

1 saat önce

Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline idari para cezası uygulandı.

Köpek yavrusunu dereye atan kişiye idari para cezası, System.String[]
Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma Milli Parklar Rize 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak dereye atan belediye temizlik personeline 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca idari para cezası uygulandığı belirtildi.
Açıklamada, 1 Temmuz Pazartesi günü röntgen çekimi yapılan köpek yavrusunda düşmeye bağlı zedelenme olduğu, herhangi bir kırık bulunmadığı, tedavi ve bakım sürecinin devam ettiği bildirildi.
Rize'nin Kalkandere ilçesinde köpek yavrusunu faraşa koyarak demir bariyerler üzerinden dereye fırlatan belediye temizlik personeli hakkında yasal işlem başlatılmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 01:05 Kaynak: AA
Kalkandere, Rize, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Drift yapan sürücüye 7 bin lira para cezası kesildi Yavru köpeği faraşla dereye atan işçi için karar verildi! İmamoğlu'ndan "Makamında asılı Atatürk tablosundaki vatandaş Gülen'in dedesi" iddiasına yanıt Yunanistan'da yarınki erken genel seçimde iktidar değişecek mi?

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 14:28:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek yavrusunu dereye atan kişiye idari para cezası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]