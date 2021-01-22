Köpek yeni doğan bebeği kimseyle paylaşmıyor - Son Dakika

Köpek yeni doğan bebeği kimseyle paylaşmıyor

22.01.2021 09:42
Köpek yeni doğan bebeği kimseyle paylaşmıyor, System.String[]

Bursa'da evcil bir köpek, aileye yeni katılan 3 aylık bebeği kimseyle paylaşmıyor.

Bursa'da evcil bir köpek, aileye yeni katılan 3 aylık bebeği kimseyle paylaşmıyor. Bu anları izleyenler neşeli anlar yaşıyor.

Bursa'da Didem ve Kurtuluş Güngör ailesi, uzun yıllardır köpek besliyor. Tam bir hayvansever olan ailenin 3 ay evvel bebekleri Efe dünyaya geldi. Ailenin yeni ferdi Efe'yi evin sevimli köpeği Aslan herkesten kıskanmaya başladı. Bir an olsun bebeğin yanından ayrılmayan sevimli köpek, bebeğin yanına biri gelip Efe'yi sevmeye kalkınca hemen bebeğin yanına gidip, yüzünü yalayarak onu kimseye sevdirmiyor. Köpeğin bebeği kıskanıp kimseye sevdirmemesi görenleri şaşırtıyor.

Köpeklerinin bebeklerini çok sevdiğini ifade eden Didem Güngör, "Evimizde 2 tane köpek besliyoruz. Köpeklerimizden Aslan 3 ay önce dünyaya gelen bebeğim Efe'yi çok seviyor. Biz dahil herkesten kıskanıyor. Efe'nin yanına gidip ben seveceğim dediğimizde köpeğimiz hemen Efe'yi sevmeye başlıyor. Bu durum bizim çok huşumuza gidiyor. Onu sadece sevmekle kalmıyor, ağladığında havlayarak bize haber veriyor" dedi.

Köpek terbiyecisi Hakan Çamur, "Köpeklerim çocuklarla çok iyi anlaşıyor. Onlar için çok iyi bir arkadaş. Her aile mutlaka evine bir hayvan alıp beslemeli. Çocukların gelişimine büyük katkı sağlıyor. Köpekler iyi bir dost" şeklinde konuştu.

-İHA-

Bursa, Köpek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Köpek yeni doğan bebeği kimseyle paylaşmıyor - Son Dakika


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