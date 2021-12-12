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Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı - Son Dakika

Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı

12.12.2021 17:54
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı

Aksaray'da köpeğin kümese girip yumurtaları yemesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada tüfek, taş ve sopalar konuştu.

Aksaray'da köpeğin kümese girip yumurtaları yemesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgada tüfek, taş ve sopalar konuştu. Olayda 1 kişi tüfekle 2 kişi de darp sonucu yaralanırken kavgaya neden olan köpekte tüfekle hafif yaralandı.

Olay, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 5272 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esen Erel'in (50) müstakil evinde beslediği köpek karşı komşusu olan İsmail Yılmaz'ın (30) önce bahçesine sonra da tavuk kümesine girerek yumurtalarını yedi. Köpeği kümeste yakalayan İsmail Yılmaz evinde bulundurduğu tüfeği alarak köpeğe ateş etti. Bu sırada köpeğine ateş edildiğini fark eden Esen Erel duruma müdahale etmek isterken İsmail Yılmaz tüfekle Esen Erel'e ateş ederek yaraladı. İki aile burada tüfek, taş ve sopalarla birbirine girerken, İsmail Yılmaz (30) ve Burcu Yılmaz (30) da sopa ve taşla darp edilerek yaralandı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Yardım ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. 3 yaralı ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra Çevik Kuvvet ekipleri de sevk edilerek bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Köpek 70 kere avluya girip 40 yumurta yemiş

Polisin güçlükle yatıştırdığı kavgada yaşanan olayı anlatan İbrahim Kasımoğlu (33), "Mesele hayvan yüzünden. 'Hayvan avluya girdi, bizim yumurtayı yedi' diyorlar. Yumurtayı yediği için hayvana kurşunu basıyor. Hayvana kurşunu sıktıktan sonra da avluya gelip, 'Sizi de vuracağım' diyor. Ondan sonra da suçu olmayan kadına kurşun sıkıyor" dedi.

Köpeğin 70 kere avluya girip 20'şerden 40 tane yumurtasını yediğini belirten Zeynep Yılmaz (50) ise "Ne kapım kaldı ne pencerem. Köpek varmış. Köpek benim bahardan beri 70 kere 20'şer 20'şer yumurtamı yedi. Ben birkaç kez kovaladım, birkaç kez görmezden geldim. Atlarından, eşeklerinden, malından ben buraya geleli bıktım. O yüzden kavga çıktı" şeklinde konuştu.

Olayın ardından tüfekle hem köpeği hem de Esen Erel'i yaralayan İsmail Yılmaz gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldığı olayda bölgede güvenlik önlemleri halen sürüyor. - AKSARAY

Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı
Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı

İsmail Yılmaz, Aksaray, Köpek, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpek yumurtaları yedi, tüfek, taş ve sopalar konuştu: 3 yaralı - Son Dakika


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