Köpek yüzünden çıkan kavgada öldü (2)
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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİEdirne'nin İpsala ilçesinde, Ö.D. ve S.D. kardeşlerin, köpeklerini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla bıçak ve baltayla yaraladıkları İbrahim Kaplan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:42 Kaynak: DHA
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Edirne'nin İpsala ilçesinde, Ö.D. ve S.D. kardeşlerin, köpeklerini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla bıçak ve baltayla yaraladıkları İbrahim Kaplan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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