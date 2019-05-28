Son Dakika Haberleri: Köpek yüzünden çıkan kavgada öldü (2)
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Köpek yüzünden çıkan kavgada öldü (2)

2 saat önce

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİEdirne'nin İpsala ilçesinde, Ö.D. ve S.D. kardeşlerin, köpeklerini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla bıçak ve baltayla yaraladıkları İbrahim Kaplan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

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HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Edirne'nin İpsala ilçesinde, Ö.D. ve S.D. kardeşlerin, köpeklerini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla bıçak ve baltayla yaraladıkları İbrahim Kaplan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. 


Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:42 Kaynak: DHA
İbrahim Kaplan, İpsala, Güncel
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