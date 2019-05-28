Köpek yüzünden çıkan kavgada öldü (2)

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Edirne'nin İpsala ilçesinde, Ö.D. ve S.D. kardeşlerin, köpeklerini tüfekle vurarak öldürdüğü iddiasıyla bıçak ve baltayla yaraladıkları İbrahim Kaplan, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti. Kaplan'ın cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.