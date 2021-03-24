Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu - Son Dakika

Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu

24.03.2021 13:34

Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu Kütahyalı Nuray A.: "Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum.

Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu

Kütahyalı Nuray A.: "Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. Artık bu tehdit olayı bitsin"

Mahalle Muhtarı Bayram Aslan:

"Yapılan incelemede iddia edildiği gibi şiddetin olmadığı böyle bir mağduriyetin olmadığı ortaya çıkmıştır"

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, çektiği video ile komşusu tarafından tehdit edilen kadın ağlayarak anlatıp yardım isteyen kadın İHA'ya konuştu.

Tavşanlı Dağçeşme Mahallesi'nde oturan Nuray A., bir süre önce komşusu Ş.A. ile aralarında tartışma çıktığını daha sonra da tehdit edildiğini ile sürdü.

Nuray A., "Ben kimseyle kavga etmek istemiyorum. Komşum Ş.A. ve yakınları beni sürekli tehdit etmeye başladı. Ben yıllardır bu mahallede yaşıyorum. Ş.A. sürekli evimin önüne çöp döküyor. Muhtarda barışmamız için görüştü. Ancak bu mümkün olmadı. Bu tehdit olayı bir yılı aşkındır sürüyor. Bir başka komşum olan Ü.D. ile davamız sürüyor. komşum Ş.A. ile köpekler yüzünden aramızda tartışma çıktı. Bu kadın beni tehdit ediyor" ifadelerini kullandı.

Dağçeşme mahallesi Muhtarı Bayram Aslan, "Devletimiz gerekeni yapmıştır. Yapılan incelemede iddia edildiği gibi şiddetin olmadığı böyle bir mağduriyetin olmadığı ortaya çıktı. Bu durum videoda anlatıldığı gibi değil" diye konuştu.

Bu arada, belediye ekipleri Nuray A.'nın evinin bahçesinde bulunan köpekler ilgili tutanak tuttu. Ekipler, Nuray A.'ya köpeklerin çevredeki insanlara zarar vermemesi için önlem almasını istediler.

Nuray A., sosyal medyada çektiği videoda, "Artık dayanamıyorum, kurtarın ne olur. Evimizi basıyorlar, ne olur yalvarıyorum kurtarın artık. Devlet beni koruyamıyor. Nerede yasa, nerde kanun? Ölünce mi kurtaracak bizi devlet? Köylerinde 19 yaşında fidan boyluyu vuranlar, şimdi de beni vuracaklar, öldürecekler. Yalvarıyorum, artık kurtarın beni" demişti.

Kütahya Valiliği ise konuyla ilgili internet sitesi üzerinden açıklama yaptı. Valilik açıklamasında, "N.A. isimli vatandaşımızın TikTok uygulaması üzerinden 'Yalvarıyorum kurtarın, artık evimizi basıyorlar" şeklindeki paylaşımı üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. N.A. isimli şahıs, köpek kavgasını ayırmaya çalışan dayısının, komşuları Ş.A. isimli kadın tarafından cep telefonuyla kayda alındığını fark etmesi üzerine aralarında çıkan sözlü münakaşanın büyümesiyle, durum N.A. tarafından kolluk birimlerine bildirilmiş ve her iki tarafın da müşteki şüpheli olarak ifadeleri alınmıştır. Söz konusu şahıslar hakkında idari makamlarca karşılıklı olarak uzaklaştırma kararı verilmiştir" denilmişti.

Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu
Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu
Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu
Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu

Bayram Aslan, Kütahya, kavga, Köpek, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü sanatçı Cem Adrian, babası son yolculuğuna uğurlandı Ünlü sanatçı Cem Adrian, babası son yolculuğuna uğurlandı Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları patladı, dünya sıralaması altüst oldu! 4. sıraya kadar yükseldik AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı AK Parti'de görev alması beklenen Berat Albayrak yönetimde yer almadı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan feshedilen İstanbul Sözleşmesi'yle ilgili mesaj: Kadın haklarını kağıtlarda arayanlar var Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Yaşadığı acıya dayanamayan genç, bir gün önce hayatını kaybeden annesinin mezarı başında intihar etti Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden AK Parti kongresine gönderme: Yollarımız kongre nedeniyle kapalıdır "Çocukları terbiyesizlik yaptı" deyip, babayı kurşunladı! Olay anı güvenlik kamerasında Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi Işın Karaca, AK Parti Olağan Kongresi'ndeki sosyal mesafesiz kalabalığa tepki gösterdi
İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir İslam Memiş'ten yatırımcıları heyecanlandıran altın yorumu: Gram 600 lira olabilir         
14:16
AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı AK Parti kongresinde dikkat çeken detay! Berat Albayrak gelmedi ama babası salondaydı         
13:58
AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik AK Parti'nin 75 kişilik MKYK listesi belli oldu! İçinde ağır topların da olduğu 21 isme çizik         
13:32
Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi Oyuncu Ceyda Düvenci, belindeki dövmeyi göstermek için amuda kalkıp poz verdi         
13:07
Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum Model Cansu Taşkın'ın iç çamaşırsız pozuna Kadir Çöpdemir'den olay yorum         
12:42
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara mesaj: Elinizdeki dolar ve altınları ekonomiye kazandırın         
12:35
Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi Annesini boğazından bıçaklayarak öldürmüştü! Katil evladın 'cezai ehliyeti yoktur' raporu kabul edilmedi         
11:54
Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir Bill Gates küresel ısınma için harekete geçti! Bilim insanlarından uyarı gecikmedi: Feci sonuçlar doğurabilir         
11:46
Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu Bir kişinin yaşamını yitirdiği nikah konvoyu kavgasında aranan şahıs teslim oldu         
10:50
Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek Kaderine terk edilen 'Hazar Denizi Canavarı' silah müzesinde sergilenecek         
10:20
Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı Tehdit edilen Esra Erol saldırıya mı uğradı? Canlı yayında her şeyi anlattı         
10:17
Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler Milyonlarca çalışan için erken emeklilik şansı! İşte yıpranma hakkı olan meslekler         
09:54
Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi Akaryakıt istasyonlarına yeni nesil ödeme kaydedici cihaz zorunluluğu getirildi         
09:45
Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor Köprücük kemiği olmadığı için el çırpar gibi omuzlarını oynatan genç, görenlerin ağzını açık bırakıyor         
09:40
Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş Eşiyle birlikte gittiği tatil beldesinde boğularak can veren polis memuru ihmale kurban gitmiş         
09:38
Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi Biden döneminde bir ilk! Kuzey Kore füze fırlattı, akıllara Kim'in kız kardeşinin tehdidi geldi         
03:29
'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı         
17:59
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2021 14:30:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpek yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tehdit edildiğini iddia eden kadın konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei