Son Dakika Haberleri: Köpek yüzünden tartıştıkları kişinin 600 lirasını gasbettiler (2)
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Köpek yüzünden tartıştıkları kişinin 600 lirasını gasbettiler (2)

26 dakika önce

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILARKocaeli'nin İzmit ilçesinde, Ş.G. (44) adlı kadını köpeğine tekme attıktan sonra dövüp, 600 lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan F.Y. (24), S.Ö. (24) ve M.A. (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Köpek yüzünden tartıştıkları kişinin 600 lirasını gasbettiler (2), System.String[]

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, Ş.G. (44) adlı kadını köpeğine tekme attıktan sonra dövüp, 600 lirasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan F.Y. (24), S.Ö. (24) ve M.A. (31), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kocaeli, İzmit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:16 Kaynak: DHA
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