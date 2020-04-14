Köpekbalığı zannettiler, Zargana azmanı çıktı - Son Dakika

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Köpekbalığı zannettiler, Zargana azmanı çıktı
6 saat önce
Köpekbalığı zannettiler, Zargana azmanı çıktı Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde gördükleri canlıyı köpek balığı zanneden vatandaşlar büyük büyük şok yaşadı.
Köpekbalığı zannettiler, Zargana azmanı çıktı
MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde denizde gördükleri canlıyı köpek balığı zanneden vatandaşlar büyük büyük şok yaşadı. Bölgedeki balıkçılar zargana azanı olduğunu söyleyince vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri nedeniyle denizde ve deniz kıyısında insan kaynaklı yoğunlukların azalması sebebiyle daha önce nadir görülen canlı türleri daha çok görülmeye başlandı. Gündoğan koyuna 2 adet zargana azmanı balığı geldi. Bir süre koyda vakit geçiren balıklar, daha sonra gözden kayboldu. Yüzgeçleri nedeniyle köpek balığı zannedilen 2 balığın zargana azmanı olduğu öğrenene vatandaşlar rahat bir nefes aldı. 1.5 metre uzunluğundaki zargana azmanlarının kıyıya fazla yaklaşmadığı koyların sesiz olmasını fırsat bilip kıyı şeridine kadar gelebildikleri öğrenildi.
Yüzgeçleri suyun dışında yüzen zargana azmanı balıkları, kimi vatandaşlarca köpek balığı sanıldı. Sosyal medyada balıkların yunus olduğuna dair yorumlar da yapıldı. Balıkların zargana azmanı olduğunu öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 06:53 Kaynak: İHA
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