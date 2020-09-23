Köpekle bebeğin oyunu tebessüm ettirdi - Son Dakika

Sinop'ta ailesiyle pikniğe giden 2,5 yaşındaki Seyithan Tural, karşılaştığı köpeğe gösterdiği ilgi görenleri hayrete düşürdü.

Piknikte yanlarına gelen köpeği gören sevimli minik, hayvana öylesine ilgi gösterdi ki çevredekiler şaşkınlığını gizleyemedi. Köpeği görünce adeta çılgına dönen minik Seyit, köpeğin üstüne yattı ve dakikalarca onunla oyun oynadı. Gördüğü ilgiden mutlu olan sevimli köpek zaman zaman minik Seyithan'ın üstüne yattı. İkilinin halinden oldukça mutlu olduğunu gören anne ve baba bu duruma müdahale etmedi ve çocuklarının özgürce köpekle bağ kurmasını destekledi.

Baba Halit Tural yaptığı açıklamada, "Piknik yapmak için ailemizle birlikte Abalı köyüne geldik. Burada yanımıza bir köpek geldi. Oğlum Seyithan köpeği görünce çok mutlu oldu ve 30 dakika kadar köpekle özgürce oynadı, yerlerde yatıp yuvarlandılar" dedi. - SİNOP