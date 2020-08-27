Köpekle kazın dostluğu - Son Dakika

Köpekle kazın dostluğu

ERZİNCAN - Erzincan'da 'Yorgo' isimli köpekle kazın dostluğu görenleri kıskandırıyor.

Erzincan'ın Çağlayan Beldesinde yumurta tavukçuluğu yapan Sülayman Alhan'a ait 'Yorgo' isimli köpek ile sürüdeki bir kazın dostluğu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kazla köpeğin oyun oynamaları ve birbirlerinden ayrılmamaları görenlere tebessüm ettirdi.

Sürüden uzak durup sadece köpekle vakit geçiren kaz, 'Yorgo'nun en yakın arkadaşı oldu.