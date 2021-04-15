Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

15.04.2021 14:47

Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı Sitenin bahçesine giren 6 köpek, yakaladıkları anne kediyi telef etti Antalya'da bir sitenin bahçesinde 6 köpek, yakaladıkları anne kediyi parçalayarak telef etti, yavruları ise çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Sitenin bahçesine giren 6 köpek, yakaladıkları anne kediyi telef etti

ANTALYA - Antalya'da bir sitenin bahçesinde 6 köpek, yakaladıkları anne kediyi parçalayarak telef etti, yavruları ise çevredekiler tarafından kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Konyaaltı ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sitedeki bir vatandaşa ait olduğu belirtilen anne kediyi aralarına alan 6 köpek, bir anda saldırmaya başladı. Saldırıdan kaçamayan kedi, köpekler tarafından parçalanarak telef edildi. Bu sırada yakın bölgedeki kedinin yavruları da çevredekilerin yardımıyla güvenli bölgeye alındı.

Köpeklerin kediye saldırma anlarıysa güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Konyaaltı, Antalya, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpekler anne kediye saldırıp telef etti, yavruları vatandaşlar tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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