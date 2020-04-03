Köpekler Corona Virüsünü Tanısında Rol Oynayabilir mi? - Son Dakika

İngiltere'deki bazı uzmanlar, köpeklerin koku duyularını kullanarak Corona virüsü taşıyanları belirlemede yardımcı olabileceğini öne sürdü. Köpekleri hastalıkları tanımaları için eğiten bir kuruluş, köpeklerin Corona virüsünü de tanımaları için hazırlandıklarını belirtti.