Son Dakika › Güncel › Köpekler Corona Virüsünü Tanısında Rol Oynayabilir mi? - Son Dakika
Köpekler Corona Virüsünü Tanısında Rol Oynayabilir mi?
18 dakika önce
İngiltere'deki bazı uzmanlar, köpeklerin koku duyularını kullanarak Corona virüsü taşıyanları belirlemede yardımcı olabileceğini öne sürdü.
İngiltere'deki bazı uzmanlar, köpeklerin koku duyularını kullanarak Corona virüsü taşıyanları belirlemede yardımcı olabileceğini öne sürdü. Köpekleri hastalıkları tanımaları için eğiten bir kuruluş, köpeklerin Corona virüsünü de tanımaları için hazırlandıklarını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 03:46
Son Dakika Koronavirüs nedeniyle dünyada prezervatif ve cinsel ilişki oyuncağı satışları arttı Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu İtalya'dan korkunç görüntü! Hastanenin her yeri koronavirüsten ölenlerin cansız bedenleriyle doldu KORONAVİRÜS ENDİŞESİYLE 'TURŞUCU KÖYÜ'NDE SATIŞLAR YÜZDE 100 ARTTI