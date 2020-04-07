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Köpekler Covid-19 hastalarını tespit etmek üzere eğitilebilir mi?
6 saat önce
Köpekleri insanlardaki hastalıkları fark edebilmeleri için eğiten bir yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV2) yol açtığı Covid-19'u tespitte köpeklerden yararlanmak için kolları sıvadı.
Köpekleri insanlardaki hastalıkları fark edebilmeleri için eğiten bir yardım kuruluşu, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV2) yol açtığı Covid-19'u tespitte köpeklerden yararlanmak için kolları sıvadı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 06:36
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