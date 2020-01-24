Köpekler için yamaca oyuklar açtırdı, şimdi de 'Köpek Köyü' kuruyor - Son Dakika
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Köpekler için yamaca oyuklar açtırdı, şimdi de 'Köpek Köyü' kuruyor

6 saat önce

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde sokak köpekleri için kullanılmayan eski çöplük alanında yaklaşık 65 oyuk açtırarak yuva yapan Belediye Başkanı Serkan Güzel, aynı alana kulübeler yaptırarak 'Köpek Köyü' haline dönüştürdü.

Köpekler için yamaca oyuklar açtırdı, şimdi de 'Köpek Köyü' kuruyor, System.String[]

NİĞDE'nin Çiftlik ilçesinde sokak köpekleri için kullanılmayan eski çöplük alanında yaklaşık 65 oyuk açtırarak yuva yapan Belediye Başkanı Serkan Güzel, aynı alana kulübeler yaptırarak 'Köpek Köyü' haline dönüştürdü.

Çiftlik Belediye Başkanı Serkan Güzel, geçen kış, kızlarıyla gece sokak köpeklerine yem vermek için gittiği Çiftlik- Yeşilgölcük arası bin 600 rakımlı Selekin mevkisindeki eski çöplük alanında hayvanların üşüdüğünü görünce, bu yıl hayvanların çetin geçen kış aylarında üşümemesi için yamaca yaklaşık 65 oyuk açtırdı. Ardından, ilçede bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi ile ortak projeye imza atıldı. Öğrenciler, okul atölyesinde malzemelerini belediyenin karşıladığı 10 köpek kulübesi yaptı. Yapılan kulübeler öğrencilerin yardımıyla sokak köpeklerinin yaşadığı bölgeye yerleştirildi.Belediye işlerinden vakit buldukça köpeklerle ilgilenen, onları elleriyle besleyen Başkan Güzel, köpeklerin yaşadığı alanı 'Köpek Köyü' ilan ettiklerini belirterek, haftanın 7 günü köpeklerin beslendiğini söyledi. Başkan Güzel, "Çiftlik ilçemize 10 kilometre uzaklıktaki bölgeye, 2 ay önce soğuktan barınmaları için yer yapmıştık. Bu sayıyı 65'e kadar yükselttik. Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencilerinin atölye bölümünde kulübe yapabileceğini öğrendik. Belediye olarak malzeme desteği verdik. Öğrencilerimiz de sokak hayvanlarına bizlerin de bir nebze yardımı olsun dediler. Kısa sürede kulübelerini yaptılar. Sokak köpeklerimizin barınmasını nasıl en iyi şekilde yapabiliriz şeklinde projeler üretirken, bölgeyi Köpek köyü ilan etmek istedik. Çiftlik Belediyesi olarak buradaki hayvanlarımızın 5 gün boyunca beslenmesini karşılıyoruz. Yurtlardan, hastaneden, lokantalardan yemek artıklarını, fırınlardaki artan bayat ekmekleri ve belediye olarak mama desteğini haftanın 5 gün veriyoruz. 2 gün de hayvanseverler buraya gelerek hayvanları besliyor. Bu şekilde 7 gün boyunca beslenmeleri sağlanıyor. Burada hiçbir hayvanımız aç ve açıkta kalmıyor" dedi.


Serkan Güzel, Yeşilgölcük, Çiftlik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 10:57 Kaynak: DHA
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