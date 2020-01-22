Köpekler ısınmak için Marmaray'a sığındı - Son Dakika
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Köpekler ısınmak için Marmaray'a sığındı

6 saat önce

İstanbul'da soğuk havadan olumsuz etkilenen sokak köpekleri Marmaray istasyonuna sığındı.

Köpekler ısınmak için Marmaray'a sığındı, System.String[]

İstanbul'da soğuk havadan olumsuz etkilenen sokak köpekleri Marmaray istasyonuna sığındı.


İstanbul'da etkili olan soğuk hava, sokakta yaşayan hayvanları da olumsuz etkiledi. Kar bekleyen İstanbul'da dondurucu soğuklar etkili olurken, sabah saatlerinde üşüyen köpekler Marmaray Üsküdar İstasyonu'na sığınarak burada uyudu. Marmaray'ın yürüyen merdivenleri ve koridorlarında uyuyan köpekleri gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşarken, uyuyan köpekleri rahatsız etmemek için bazı vatandaşlar çevresinden dolaşarak yürüdü. - İSTANBUL

İstanbul, Marmaray, Üsküdar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:35 Kaynak: İHA
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