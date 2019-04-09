Son Dakika Haberleri: Köpekler Kan Örneğinde Kanseri Koklayarak Tespit Etti

Köpekler Kan Örneğinde Kanseri Koklayarak Tespit Etti

1 saat önce

ABD'de yürütülen bir çalışma, köpeklerin koku alma duyuları sayesinde kan örneğindeki kanseri yaklaşık yüzde 97 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu.

Köpekler Kan Örneğinde Kanseri Koklayarak Tespit Etti, System.String[]
ABD'de yürütülen bir çalışma, köpeklerin koku alma duyuları sayesinde kan örneğindeki kanseri yaklaşık yüzde 97 doğrulukla tespit edebildiğini ortaya koydu.

Florida eyaletinin Orlando kentinde düzenlenen ABD Biyokimya ve Moleküler Biyoloji Topluluğunun yıllık toplantısında sunulan çalışmada, kanseri tespit etmesi için eğitilen köpeklerin, kanserli birinin kanının kokusunu yüzde 96,7 algılayabildiği belirtildi.

Özel bir yöntemle sağlıklı kişiler ve akciğer kanseri hastalarından alınan kanları ayırmaları için eğitilen 4 Beagle cinsi köpekten üçü kanserli örnekleri algılamada yüzde 96,7, sağlıklı örnekleri algılamada da yüzde 97,5 başarılı oldu.

Sağlık hizmetleri şirketi BioScentDx'de araştırmayı yürüten ekibin lideri Heather Junqueira, kanseri saptamak için hassas bir testin binlerce hayatı kurtarabileceğini ifade ederek böyle bir yöntemin hastalığın tedavi metodunu değiştirebileceğini söyledi.

Köpeklere özgü koku alma sayesinde kanserin taranmasında yeni bir yöntemin geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca köpeklerin hangi biyolojik bileşenlerin kokusunu aldığını tespit edip kanser taramasında bu bileşenlerin aranabileceği belirtiliyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 04:48 Kaynak: AA
Orlando Magic, Florida, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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