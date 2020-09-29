Köpekler koronavirüs testine rakip mi? Türkiye'de de uygulanabilir - Son Dakika

Köpekler koronavirüs testine rakip mi? Türkiye'de de uygulanabilir

Koku duyuları insanlardan minimum 10 bin kat fazla olan köpekler, koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmeleri için kullanılmaya başlandı.

Köpekler koronavirüs testine rakip mi? Türkiye'de de uygulanabilir, System.String[]
Koku duyuları insanlardan minimum 10 bin kat fazla olan köpekler, koronavirüs taşıyan kişileri tespit etmeleri için kullanılmaya başlandı. Yurt dışında uygulanan yöntemin Türkiye'de de sağlıklı sonuçlar verebileceğini söyleyen Veteriner Hekim Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, "PCR'dan daha güvenilir ve çabuk sonuçlar veriyor. Koronavirüsle ilgili tanı yapacak köpeklerin eğitimini Türkiye'de vermek mümkün. Havalimanı gibi kalabalık ortamlarda bu köpeklerin dolaşması bize ciddi fayda sağlar" dedi.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki Havalimanı'nda başlatılan yeni çalışmada özel eğitimli 4 köpek yolcuların koronavirüs olup olmadığını tespit etmek için kullanılıyor. Araştırmalara göre eğitimden geçen köpeklerin koronavirüs olan kişileri tespit etme başarısı yüzde 94 olarak bildirildi. Köpeklerin koku alma yeteneklerinin sağlık alanında birçok hastalığın tespitinde kullanıldığına dikkat çeken İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Veteriner Hekim Prof. Dr. H. Tamer Dodurka, "Köpekler; kanser, şeker, Parkinson, sıtma gibi birçok hastalıkta da ortaya çıkan farklı kokuları alabiliyor. Özel eğitim aldıktan sonra da bu köpeklerin koronavirüs dahil birçok hastalığı ayırt etmesi ve güvenilir sonuçlar vermesi mümkün. PCR'dan çok daha güvenli ve hızlı olmasına rağmen, alternatif olarak düşünülmemesi gerekiyor. Hiçbir tıbbi cihaza köpekler alternatif olamaz. Eğitimi zor ve maliyeti çok olduğu için yaygın kullanılamayabilir. PCR'ın ve diğer testlerin de maliyeti düşüyor ve yaygınlaşıyor. Ancak havalimanı gibi kalabalık ortamlarda köpekler ön haberci olarak kullanılabilir" diye konuştu.

TÜRKİYE'DE DE MÜMKÜN: HANGİ KÖPEKLER KULLANILMALI?

Temel eğitimi olan köpeklerin 1 hafta ile bir ay içinde koronavirüse karşı eğitilebileceklerini, hiç eğitimi olmayan köpeklerin ise 6 ay içinde yetiştirilebileceğini belirten Prof. Dr. Dodurka, "Bu tür hastalıkları tanıyabilmeleri için, koku alma yeteneği yüksek ve aynı zamanda enerjik, mizacı uygun olan köpek ırkları tercih edilmeli. Labrador, Cocker Spaniel, Malinois gibi köpek ırkları rahatlıkla eğitilebilirler. Bunların hepsi Türkiye'de de olan köpekler, hepsi de eğitimcilerimiz tarafından eğitiliyor. Koronavirüsle ilgili tanı yapacak köpeklerin eğitimini Türkiye'de vermek mümkün" ifadelerini kullandı.

NASIL TESPİT EDİYORLAR?

Koronavirüs teşhisi için uygun olan köpeğin belirlendikten sonra hastalığı nasıl teşhis edeceğini anlatan Prof. Dr. Dodurka, sözlerine şöyle devam etti:

"Koronavirüslü hastalardan alınan materyaller köpeğe sunularak köpek eğitilebilir. Pozitif olan hastalardan alınan ter, çorap, maske gibi materyaller aracılığıyla hastalığa ait koku ve kimyasallar köpeğe tanıtılıyor. Köpek onu bulduğu zaman ödüllendiriliyor, sonrasında farklı kokular arasına bu numune yerleştiriliyor ve köpek bulduğu zaman yine ödüllendiriliyor. Böylece köpek ödüllenmeye şartlanarak o kokuyu bulabiliyor. Sahibinin verdiği ufak bir yiyecek, sevdiği bir top ya da bir okşama köpek için yeterli olacaktır. Köpek aradığı kokuyu bulduğunda büyük bir heyecan gösteriyor ve bundan da anlayabiliyorsunuz. Aynı zamanda köpeğe bulduğu zaman nasıl tepki verebileceğini bile öğretebilirsiniz. Havalimanlarında ter numuneleri özel düzenekle köpeğin temas etmeyeceği şekilde köpeğe koklatılıyor ve köpek oradaki kimyasalları daha evvelden tanıdığı için tepki veriyor ve neredeyse 30 saniye içinde teşhis koyabiliyorsunuz."

KALABALIK ORTAMLARDA KULLANILMALI

Taşıyıcı kişinin daha belirti göstermeden köpeklerin bu teşhisi yapabilmelerinin mümkün ve önemli olduğunu söyleyen Dodurka, "Dolayısıyla havalimanı gibi kalabalık ortamlarda bu köpeklerin dolaşması bize ciddi fayda sağlar. PCR'ın sonuç verebilmesi için 1 milyon 800 bin molekülün olması gerekirken, köpeğin tanıyı koyabilmesi için 10 ila 100 arasında molekül yeterli olacaktır. Hassasiyet açısından çok büyük fark var" dedi.

PCR TESTLERİNE RAKİP OLABİLİR Mİ?

İnsanlar koku alan reseptörlerin sayısı 5 milyonken, köpeklerde bu sayının 200-300 milyon arasında değiştiğine dikkat çeken Prof. Dr. Tamer Dodurka, "PCR'dan çok daha güvenli ve hızlı olmasına rağmen PCR'a alternatif olarak düşünülmemesi gerekiyor. Hiçbir tıbbi cihaza köpekler alternatif olamaz. Eğitimi zor ve maliyeti çok olduğu için çok yaygın kullanılamaz ayrıca gittikçe PCR'ın ve diğer testlerin de maliyeti düşüyor ve yaygınlaşıyor. Ancak havalimanı gibi kalabalık ortamlarda köpekler ön haberci olarak kullanılabilir. Tepki verdiği zaman bu işlemler daha hızlı ve izole bir şekilde yapılabilir. Bu yüzden ben çok yarar sağlayabileceğine inanıyorum ama çok yaygın kullanılabileceğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

KÖPEĞE VİRÜS GEÇMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Prof. Dr. Dodurka, "İnsan terinde virüs bulunmayacağı için bu eğitimler sırasında köpeğe virüs geçmesi mümkün değil. Zaten Koronavirüsten köpek etkilenmediği için hasta olmuyor ve dolayısıyla da insana bulaştırmada köpeğin bir rolü yok" dedi.


- Karaköse
Köpekler koronavirüs testine rakip mi? Türkiye'de de uygulanabilir
Köpekler koronavirüs testine rakip mi? Türkiye'de de uygulanabilir
Köpekler koronavirüs testine rakip mi? Türkiye'de de uygulanabilir

Koronavirüs, PCR Testi, Türkiye, Köpek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 10:31 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpekler koronavirüs testine rakip mi? Türkiye'de de uygulanabilir - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Kuveyt Emiri El-Sabah 91 yaşında hayatını kaybetti UEFA, eski Galatasaraylı Drogba'ya Başkanlık ödülü verecek Gasptan tutuklanan 6.5 aylık hamile kadın adliyeden çıkarken yüzünü kapattı Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Mario Balotelli'ye teklif yaptı Alkolü fazla kaçıran koca, eşini sokak ortasında böyle vurdu İstanbul'daki sel kabusunu en iyi anlatan video! Araç bir anda sürüklenmeye başladı FETÖ nedeniyle kayyum atanan Naksan grubu, borcundan daha ucuza satışa çıkarıldı Marmara Gölü'nde çıkan ses ve gaz tedirginlik yarattı
Son Dakika: Ermenistan'ın Türkiye savaş uçağımızı düşürdü iddiasına jet yalanlama Son Dakika: Ermenistan'ın Türkiye savaş uçağımızı düşürdü iddiasına jet yalanlama         
17:28
Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz Aliyev'den Paşinyan için sert sözler: Bu aptal diktatörü durdurmazsanız biz durdururuz         
16:50
Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te Bakan Koca: Girip çıkacağınız her yer için güncel koronavirüs pozitif vaka uyarısı HES'te         
16:20
Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı Son Dakika: Ermenistan temmuz ayında terör örgütü PKK ile anlaştı, 300 teröristi sınırda eğitim için kullandı         
15:58
Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi Pedro Henrique, çöp konteyneri kenarına yemek arayan anne ve çocuğa yiyecek verdi         
15:52
İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı İBB'nin Twitter hesabından Ronaldo'nun montaj yapılmış fotoğrafını paylaşıldı         
15:44
Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü Koronavirüs sektörü vurunca Türkiye lüks gemi mezarlığına döndü         
15:23
Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi         
14:48
Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı Yolcu minibüsünde çılgına çevirecek görüntüler: Maskesini çıkarıp alkol kullandı         
14:39
Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu Kapadokya'da pes dedirten görüntü: Kayalar oyuldu, 'butik otel' olarak satışa sunuldu         
14:32
İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz İran da Ermenistan'a sırt döndü: Silah ve mühimmat geçişine izin vermeyeceğiz         
13:33
Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi Öğrenci kabus gördü, vücudu dövmelerle kaplı öğretmenin işine son verildi         
12:13
Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi Hastanenin önünde dakikalarca can çekişti! Hastane personelinin ilgilenmediği adam oracıkta can verdi         
11:58
Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu Nusret Gökçe'nin 10 gün önce açtığı şubenin kapısına kilit vuruldu         
11:17
Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı? Aleyna Çakır'ın ölümüyle ilgili soruşturmada rapor çelişkisi: Cansız bedenin bulunduğu evin önünde kaç kişi vardı?         
11:05
Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum Esra Erol'dan eleştirilere yanıt: 3 saniyelik görüntü ile yargılanmayı hak etmiyorum         
10:51
Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor Tekirdağ'ın 600 gramlık, 'hırsız almaz' kavunları yoğun talep görüyor         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2020 17:41:02. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpekler koronavirüs testine rakip mi? Türkiye'de de uygulanabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei