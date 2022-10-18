Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı - Son Dakika
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Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı

18.10.2022 23:44

- Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı Meksika'da soygun için girdiği evde köpekler tarafından kovalanan hırsız, kaçmak için evin çatısında atladı.

- Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı

MEXİCO CİTY - Meksika'da soygun için girdiği evde köpekler tarafından kovalanan hırsız, kaçmak için evin çatısında atladı.

Meksika'nın Coahuila eyaletinde yer alan Saltillo şehrinde soygun için bir eve giren hırsız, evde bulunan 2 köpekle karşılaşınca ne yapacağını şaşırdı. Köpekler tarafından kovalanan hırsız, kaçmak için evin çatısında atladı.

Olay evdeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde, çatıdan atladıktan sonra yüzüstü yere düşen hırsızın bir süre kendine gelemediği ve emekleyerek kaçmaya çalıştığı görüldü. Hırsızın polis tarafından tutuklandığı bildirildi.

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Kaynak: İHA

Sonora, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpekler tarafından kovalanan hırsız çatıdan atladı - Son Dakika

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