Son dakika haberleri... Köpekler telef edilince barınak sahibi hastanelik oldu - Son Dakika

Köpekler telef edilince barınak sahibi hastanelik oldu

Demre ilçesinde zehirlendiği düşünülen 14 köpek telef oldu, köpeklerin o halini görünce fenalaşan barınak görevlisi hastaneye kaldırıldı

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, köpeklerin ölümüyle ilgili emniyetten MOBESE ve HTS kayıtları talep etti

Demre Hayvan Yaşam Hakları Derneği Başkanı Güldehen Gürçkaya:

"Daha da artmasından korkuyoruz"

ANTALYA - Antalya'nın Demre ilçesinde 14 sokak köpeği telef olmuş olarak bulundu. İlk bulgulara göre köpeklerin zehirlenerek telef olduğu öğrenilirken, bir martı da zehirden etkilendiği belirtildi. Hayvanların o halini görüp fenalaşan belediyenin barınak görevlisi de tedavi için hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili Demre Belediyesi, zehirlenme şüphesiyle ilgili emniyete MOBESE ve NTS kayıtları için başvuruda bulundu.

Demre ilçesi Sülüklü Taşdibi ve Kömürlük sahillerinde sabah saatlerinde hayvanseverler telef edilmiş köpeklerle karşılaştı. Konunun Demre Belediyesi'ne bildirilmesinin ardından yapılan incelemelerde ilk bulgulara göre köpeklerin zehirlenerek öldüğü tespit edildi. Köpeklerin 6'sı belediye ekiplerince toplanarak hayvan barınağına götürüldü. Ardından çevrede arayışları sürdüren hayvanseverler 8 köpeğin daha telef edilmiş haliyle karşılaştı. Hayvanseverler duruma tepki gösterirken, telef olan köpeklerin neden öldüğüne yönelik araştırma başlatıldı. Köpeklerin kesin ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Barınak görevlisi köpeklerin o halini görünce fenalaşıp hastanelik oldu

Öte yandan Demre Belediyesi Hayvan Barınağı'nda görevli Ayhan Kocabaş, köpeklerin o halini görünce fenalık geçirdi. Kocabaş, tedavi edilmek üzere Demre Devlet Hastanesine kaldırıldı. Serum takılan Kocabaş'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"İlk bulgular zehirlenmeyi gösteriyor"

Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya, belediye veteriner hekimleri tarafından yapılan ilk incelemelerde köpeklerin zehirli yiyecek yemeden dolayı telef olduğu yönünde tespitleri olduğunu kaydetti. Olayı duyar

duymaz emniyete MOBESE ve HTS kayıtlarının incelenmesi için başvurduklarını belirten Kocakaya, olayın takipçisi olacaklarını da sözlerine ekledi.

"Daha da artmasından korkuyoruz"

Demre Hayvan Yaşam Hakları Derneği Başkanı Güldehen Gürçkaya ise "Sabah saatlerinde 6 köpek ölü olarak bulduk. Bazıları can çekişiyordu. 6 köpek belediye ekiplerince alındı, ardından başka yerlerde yine köpek ölüleriyle karşılaştık. Toplam 14 köpeğimiz öldürülmüş. Zehirlendiğini düşünüyoruz ve daha da artmasından korkuyoruz. Suçluların bulunması için emniyete şikayette bulunacağız" diye konuştu.