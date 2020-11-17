Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü - Son Dakika

Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü

17.11.2020 15:15
Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü, System.String[]

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10'dan fazla köpek, gece turistik kapalı çarşıda bulunan bir iş yerinin tezgahının altına sıkıştırdıkları kediyi boğarak öldürdü.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10'dan fazla köpek, gece turistik kapalı çarşıda bulunan bir iş yerinin tezgahının altına sıkıştırdıkları kediyi boğarak öldürdü. Köpeklerin saldırısı, güvenlik kameraları anbean tarafından kaydedildi.

Manavgat'ta başıboş köpekler, geçen perşembe saat 02.00 sıralarında turistik kapalı çarşının yanında dolaşan kediyi kovaladı. Köpeklerden kaçan kedi, çarşıda Musa Kızılkaya'nın iş yerinin önündeki tezgahın içine girerek saklandı. Tezgahın etrafını çeviren 10'dan fazla köpek, kediyi yakalamak için tezgahın etrafından dolanıp rahatsız ederken, bazıları da içine girerek tezgahı dağıttı. Bir süre sonra köpekler tezgahın köşesinde sıkıştırdıkları kediyi boğarak öldürdü. Köpeklerden biri, ölen kediyi de alarak çarşıdan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDIİş yeri sahibi Musa Kızılkaya, sabah geldiğinde tezgahının dağıtılmış olduğunu görünce büyük şok yaşadığını söyledi. Kapalı çarşıda daha önceleri yaşanan hırsızlık olayları nedeniyle tedirginlik yaşanırken, Musa Kızılkaya, başka bir esnafa ait güvenlik kameralarını incelediğinde, tezgahın köpekler tarafından dağıtılmış olduğunu ve köpeklerin bir kedi ölüsüyle ayrıldıklarını gördü. Köpeklerin tezgah etrafında bulundukları sırada çarşıda bulunan bir kişi köpekleri ise cep telefonuyla kaydetti.

Köpeklerin, kediyi yakalamak için yaptıkları anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerinde kedinin tezgahın yanına geldiği gece olduğu için fark edilmezken, 10'dan fazla köpeğin tezgahın etrafına geldiği görülüyor. Tezgahın etrafında dolaşan köpeklerden bazıları tezgahı dağıtırken, bir süre sonra tezgahın köşesinde kediyi sıkıştıran köpekler, boğarak öldürüyor. Görüntülerde, köpeklerden birinin ölen kediyi götürdüğü anlar da yer alıyor.


Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü
Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü
Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü
Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü

Kızılkaya, Manavgat, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye Futbol Federasyonu ile yayıncı kuruluş arasında anlaşma sağlandı Juventus, sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Hakan Çalhanoğlu'na açık çek verdi Aleyna Tilki, bir pozitif bir negatif çıkan test sonuçlarına sert çıktı: Dünyada yapılan testlerin %50'si yanlış Sokağa çıkma kısıtlaması gündeme gelirse öncelik vaka sayısının patladığı 5 kentimize verilecek Kılıçdaroğlu, parti grubunda AK Parti'ye oy veren çiftçilere kızdı: Hak ediyorsunuz Ormanlık alanda polisi alarma geçiren mezar, hasta köpeğin çıktı Emekli olduktan sonra safran soğanı ekti, kilosunu 50 bin liraya satıyor Küle dönen Vaniköy Camisi'nde çıkan yangının tesisat kablolarından kaynaklandığı öğrenildi
Acun Ilıcalı, Exxen'de program sunması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı Acun Ilıcalı, Exxen'de program sunması için komedyen Hasan Can Kaya ile anlaştı         
15:22
Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı Trafik kontrolünde durdurulan hemşirenin cinsel organından uyuşturucu çıktı         
15:10
Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü Ayrılma isteğini kaldıramayan adam, 6 çocuğunun annesini öldürdü         
14:57
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Hiç yağış olmasa bile İstanbul'un 3, Ankara'nın 5 aylık suyu var         
14:25
Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı Engelli doğacak çocuğunu aldıran anne, depresyona girerek trenin önüne atladı         
14:14
Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu Bir Başkadır dizisinde Sinan'ın mastürbasyon yaptığı sahne gündem oldu         
14:01
Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:16
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz Kimsenin cesaret edemediğini yapan gassallar mesleklerini anlattı: Kurtlanmış cenazeler geliyor, onlarda çok zorlanıyoruz         
11:30
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 15:37:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpekler, tezgahın altında sıkıştırdıkları kediyi öldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei