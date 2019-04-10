Son Dakika Haberleri: Köpekler ve Bomba İmha Robotu Hünerlerini Sergiledi

Köpekler ve Bomba İmha Robotu Hünerlerini Sergiledi

57 dakika önce

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan köpekler ve bomba imha robotunun gösterileri ilgi odağı oldu.

Köpekler ve Bomba İmha Robotu Hünerlerini Sergiledi, System.String[]
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü dolayısıyla Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan köpekler ve bomba imha robotunun gösterileri ilgi odağı oldu.

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 174. yıldönümü çerçevesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü tarafından eski Tekirdağ Valiliği önünde çelenk sunma töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Şahin Karakaş, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, çok sayıda polis, bekçi ve vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

"Söz veriyoruz"

Çelenk sunma töreninin ardından konuşma yapan Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın "Nasıl 15 Temmuz kalkışmasında kardeş teşkilatımızla birlikte imza attıysak, bundan sonra aynı şekilde olacak tüm başkaldırıların hepsine hayatımızı seve seve verme pahasına önüne geçeceğimize de söz veriyoruz" dedi.

İlgiyle izlendiler

Konuşmaların ardından alana 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotu, narkotik ve bomba arama köpekleri getirildi. Narkotik ve bomba arama köpekleri gösteri amaçlı araçta ve düzenlenen alanda uyuşturucu aradı. Kısa sürede uyuşturucu ve bombayı bulan köpekler izleyenlerden büyük alkış topladı. Daha sonra 'Ertuğrul' isimli bomba imha robotunun yaptığı kontrollü patlatma, alandan bulunanlar tarafından ilgiyle izlendi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:50 Kaynak: İHA
Polis, Tekirdağ, Güncel
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