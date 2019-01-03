Son Dakika Haberleri: Köpekler Yaban Keçilerine Saldırdı

Köpekler Yaban Keçilerine Saldırdı

22 dakika önce

Adıyaman'da dağda yaşayan ve aç kalan başı boş köpekler yaban keçilerine saldırdı.

Köpekler Yaban Keçilerine Saldırdı, System.String[]
Adıyaman'da dağda yaşayan ve aç kalan başı boş köpekler yaban keçilerine saldırdı.

Adıyaman merkeze bağlı Koçali bölgesinde yaşanan bu olay amatör kameralar tarafından kaybedildi. Maden ocaklarının bulunduğu bölgede yaşayan çok sayıda başı boş köpek kar yağışı ile birlikte aç kaldı. Yiyecek bulmakta zorlanan köpekler, yaban keçilerinin sürüsüne saldırdı.

Çok sayıda köpeğin kovaladığı keçi sürüsü kayalıklardan atladı. Keçi sürüsündeki bir yavru keçi köpek tarafından yakalandı. Yaşanan bu kovalamaca köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Köpeklerin 1 yavru keçiyi parçaladığı öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:10 Kaynak: İHA

Adıyaman, Güncel
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