Köpekler Yaban Keçilerine Saldırdı

Köpekler yaban keçilerine saldırdı Aç kalan köpekler yavru bir yaban keçisini parçaladıADIYAMAN - Adıyaman'da dağda yaşayan ve aç kalan başıboş köpekler yaban keçilerine saldırdı.

Köpekler yaban keçilerine saldırdı

Aç kalan köpekler yavru bir yaban keçisini parçaladı



ADIYAMAN - Adıyaman'da dağda yaşayan ve aç kalan başıboş köpekler yaban keçilerine saldırdı.

Adıyaman merkeze bağlı Koçali bölgesinde yaşanan bu olay amatör kameralar tarafından kaybedildi. Maden ocaklarının bulunduğu bölgede yaşayan çok sayıda başıboş köpek kar yağışı ile birlikte aç kaldı. Yiyecek bulmakta zorlanan köpekler, yaban keçilerine saldırdı.

Çok sayıda köpeğin kovaladığı keçi sürüsü kayalıklardan atladı. Keçi sürüsünde bulunan yavru bir keçi köpek tarafından yakalandı. Yaşanan bu kovalamaca köylüler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Köpeklerin 1 yavru keçiyi parçaladığı öğrenildi.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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