Köpeklerden kaçan çocuk arabanın altında kaldı - Son Dakika
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Köpeklerden kaçan çocuk arabanın altında kaldı

14.10.2022 00:57
Köpeklerden kaçan çocuk arabanın altında kaldı

Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçan 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı.

Bakırköy'de sokak köpeklerinden kaçan 10 yaşındaki çocuğa araba çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Çocuğun köpeklerden kaçtığı an güvenlik kamerasına yansıdı.

Bakırköy'de Ataköy'de arkadaşları ile birlikte yol kenarında yürüyen çocuklara köpekler havlamaya başladı. Köpeklerden kaçan çocuklardan Zana Rojhad Canyeva'ya (10) yoldan geçen bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Canyeva hayatını kaybetti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucu hastaneye kaldırılan 10 yaşındaki çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü A.B gözaltına alınarak emniyette yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

O bölgede çalışan temizlik işçisi Yüksel Akyüz "Köpekler sürekli evsiz bir adamın yanındaydılar. Oradan kim geçerse geçsin saldırıyorlardı. Geçen senede burada birilerine saldırdılar. Çocuklar korkmuş tabi onlara da saldırmışlar" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeklerden kaçan çocuk arabanın altında kaldı - Son Dakika

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